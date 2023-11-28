ФСБ проводит обыски у производителя «Живого» пива

Ипатовский пивзавод подозревают в применении схем скрытого производства пива. В компании проходят обыски и выемка документов.

Сотрудники ФСБ проводят обыски и выемку документов на Ипатовском пивоваренном заводе, который производит пиво «Живое», лимонады и энергетики Mirax. Об этом пишет «РБК».

Обыски проходят на территории производственной площадки завода в Ставропольском крае в связи с выявлением схемы скрытого производства пива, — сказал источник издания.

Ипатовский пивоваренный завод выпускает пиво под брендами «Живое», «Лебердон», «Домашнее», «Ипатово», а также лимонады и энергетики Mirax.

В 2022 году выручка завода составила 486 млн рублей, а чистая прибыль — 3,9 млн рублей.

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