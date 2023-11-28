Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки до 10 тысяч рублей

За взятки до 10 тысяч рублей чиновникам и коммерсантам будет грозить штраф 1 млн рублей и лишение свободы до трех лет.

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточит наказание за взятки до 10 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Авторы инициативы собираются выделить в самостоятельный состав уголовных преступлений ст. 204.2 «Мелкий коммерческий подкуп» и ст. 291.2 «Мелкое взяточничество».

Наказание за дачу и получение мелкой взятки будет грозить должностным лицам и тем, кто выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации.

За дачу или получение взятки должностными лицами планируют ввести штраф до 300 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок от двух до трех лет.

Если преступление будет совершено группой лиц, то штраф вырастет до 1 млн рублей.

За коммерческий подкуп будет установлен штраф до 150 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 200 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.

При отягчающих обстоятельствах административная ответственность будет достигать 500 тыс. рублей.

Мелкое взяточничество у нас очень распространено, и, конечно, с ним надо бороться. Но не стоит забывать, что к такой мелкой взятке можно отнести любой подарок, который человек хочет отдать в знак благодарности, например бутылку шампанского или коробку конфет. Ведь в России есть такая традиция благодарить, — сказал эксперт по региональной политике и власти Константин Калачев.

Сейчас наказание по обеим статьям предусматривает штраф до 200 тыс. рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы до одного года.

В 2022 году за мелкое взяточничество осудили 2479 человек, из которых оправдали только четверых.

Законопроект уже получил положительные отзывы от Верховного суда и правительства. Его могут принять в декабре 2023 года.