Как обмениваться договорами с контрагентами по ЭДО в 1С:Бухгалтерии 8

В 1С можно обмениваться с партнерами электронными договорами в форматах XML и PDF/А-3. Для этого понадобится сделать несколько несложных настроек.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.144 добавили функцию обмена с контрагентами по ЭДО договорами в электронной форме. Об этом сказано на сайте 1С.

Программа поддерживает два формата:

XML формат, который подойдет для организаций с высоким уровнем цифровизации;

PDF/А-3 формат, где договор передается и в формате PDF, и в формате XML.

Чтобы обмениваться электронными договорами, нужно в разделе «Настройки ЭДО» выбрать параметры отправки и получения документов.

Настройки для отправки договоров по ЭДО.

Настройки для получения электронных договоров.

Затем надо подготовить договор в меню «Контрагенты — Договоры» и установить в зеленое положение кнопку «Заполнить электронный договорный документ».

Для отправки договора в XML формате нужно открыть договор, выбрать кнопку ЭДО — Отправить электронный документ.

Договор по ЭДО в XML формате.

Чтобы прислать контрагенту договор в формате PDF/А-3, нажмите сохранить текст договора и выберите формат PDF.

Договор по ЭДО в формате PDF/А-3.

Посмотреть договоры, которые отправили контрагенты, можно в разделе «Текущие дела ЭДО (весь документооборот, по пакетам)» во вкладке «Входящие — Утвердить».