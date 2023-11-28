Трудовые отношения

Больше четверти сотрудников жалуются на гендерную дискриминацию на работе

В этом году с дискриминацией по половому признаку столкнулись 40% участников опроса. В 2022 году этот показатель был на уровне 9%.
34

26% опрошенных признались, что сталкивались с ограничениями по гендерному признаку при трудоустройстве. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру».

В 2023 году с гендерной дискриминацией столкнулись 40% опрошенных, тогда как в 2022 году об этом заявили только 9%.

С предвзятым отношением работодателя из-за полового признака сталкивались 19% мужчин и 30% женщин.

43% соискателей на собеседованиях заметили, что руководители отдают предпочтение представителям конкретного пола.

В ходе интервью 52% женщин страдают от неудобных вопросов о семейном положении и декрете. Подобные темы некомфортны только для 21% мужчин.

Гендерная дискриминация сказывается и на уровне зарплаты, когда сотрудникам на одной позиции могут платить разную зарплату в зависимости от того, мужчина ли выполняет работу или женщина. Об этом рассказали 31% участников опроса.

Неуместные шутки коллег в отношении представителей другого пола замечают 22% сотрудников.

21% респондентов считают, что в компании чаще продвигаются по службе мужчины, а не женщины.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 36 минут назад

    Главный бухгалтер

    21% респондентов считают, что в компании чаще продвигаются по службе мужчины, а не женщины.

    то есть 79% считают что продвигаются женщины?

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Резюме

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