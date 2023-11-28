Банки не позволили мошенникам украсть 1,7 трлн рублей

В июле-сентябре активность мошенников выросла. Им удалось провести на 23% больше операций без согласия клиентов, но ущерб снизился на 11,3%.

В третьем квартале 2023 года кредитные организации предотвратили 10,8 млн попыток мошенников украсть деньги со счетов клиентов. Об этом сказано на сайте Центробанка.

С июля по сентябрь выросла активность мошенников. Им удалось провести 288,8 тыс. операций без согласия клиентов. Это на 23% превышает средний показатель за предыдущие четыре квартала.

При этом ущерб от действий мошенников снизился на 11,3%, до 3,6 млрд рублей.

Всего банкам удалось предотвратить мошеннические операции на почти 1,7 трлн рублей.

В июле — сентябре регулятор направил на блокировку 141,8 тыс. телефонных номеров, которые использовались для обмана людей.

За восемь месяцев 2023 года Центробанк получил 24,5 тыс. обращений по вопросам мошеннических действий.