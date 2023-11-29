При сокращении штата работникам на срочном трудовом договоре тоже положено выходное пособие

В письме от 14.11.2023 № ПГ/23473-6-1 разобрали ситуацию, когда с сотрудником заключили трудовой договор на 18 месяцев, а через 10 месяцев объявили сокращение.

Все гарантии при сокращении штата, в том числе, по выходным пособиям, должны соблюдаться.

При увольнении сотруднику надо выплатить выходное пособие.

Если он так и не нашел другую работу, надо выплатить пособие за второй месяц . Срок обращения за ним – 15 дней после окончания 2-го месяца.

Если и после окончания 3-его месяца сотрудник все еще без работы, хотя стоит на учете в ЦЗН, то ему надо выплатить пособие за 3-ий месяц, если есть решение ЦЗН на этот счет. Срок обращения за ним – после решения ЦЗН, но не позднее 15 дней со дня окончания 3-го месяца.

Кстати, если сокращают сотрудника, который еще где-то работает как совместитель, то ему выходное пособие за 2-ой месяц не положено. Такое разъяснение Роструд давал в письме от 21.07.2023 № ПГ/15192-6-1.