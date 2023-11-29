Расходы по налогу на прибыль

💪 Расходы на офисный спортзал не уменьшают базу по налогу на прибыль

Если в офисе оборудован спортзал, где сотрудники могут заниматься в свободное от работы время, то покупка тренажеров и прочего спортинвентаря для такого зала в расходы не идет.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110834.

К прочим расходам относятся расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренные законодательством РФ (подпункт 7 пункта 1 статьи 264 НК). Спорт сотрудников сюда не подходит.

При этом по пункту 29 статьи 270 НК расходы на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, для налога на прибыль не учитываются.

Если приобретение спортивного инвентаря не связано с производственной деятельностью работников, такие расходы не уменьшают базу по налогу на прибыль.

Комментарии

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