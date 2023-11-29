Инвесторы пока не жалуются в Центробанк на ситуацию с СПБ Биржей

Банк России не исключает, что в ближайшее время поступят жалобы от клиентов СПБ Биржи. Инвесторы могут потребовать объяснений по поводу сообщений о банкротстве торговой площадки.

Центробанк пока не получал жалоб от клиентов из-за ситуации вокруг СПБ Биржи. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению финансовых услуг Михаила Мамуту.

Вы знаете, пока за один день они, наверное, не поступили. Но я думаю, что они поступят. Так как то, что мы вчера увидели, это даже не злоупотребление правом, это преступление. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, но кто-то это сделал. С этим надо точно разобраться, — сказал Михаил Мамута.

Недавно мы писали, что в картотеке арбитражных дел появилось заявление о банкротстве СПБ Биржи, однако представитель торговой площадки опроверг эту информацию.

Биржа собирается обратиться в правоохранительные органы и начать расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.