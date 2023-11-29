IT-компании

«Яндекс» начнет рекламировать бизнес с помощью нейросетей

Подписчики сервиса «Яндекс бизнес» теперь могут обращаться к нейросетям, чтобы сгенерировать продающий текст и подобрать к нему реалистичное изображение.
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Предприниматели с подпиской «Яндекс бизнес» смогут генерировать рекламные объявления с помощью нейросетей. Об этом сказано на сайте компании.

Это сэкономит много времени и позволит запускать эффективные кампании без навыков работы с текстом и графикой. По данным внутренних экспериментов «Яндекс Бизнеса», добавление генеративных объявлений в кампанию позволяет увеличить количество целевых действий до +5% в сравнении с рекламными кампаниями без созданного нейросетями контента, — говорится в сообщении.

Языковая модель самостоятельно подберет продающий заголовок и сформирует основное сообщение.

Подходящую иллюстрацию также можно создать с помощью нейросети YandexART. Число доступных картинок увеличилось на 30%, а сами изображения стали более реалистичными.

После публикации объявления алгоритмы «Яндекса» автоматически запустят его продвижение.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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