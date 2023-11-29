Мишустин: бизнес освободят от дублирования требований к отчетности

Сейчас предприятия предоставляют статистическую отчетность по сотням различных форм. Кабмин собирается убрать требования ведомств, которые дублируются, а также создать механизм межведомственного обмена.

Правительство готовит поправки, которые позволят избавить предпринимателей от дублирования различными ведомствами требований к отчетности. Об этом сказано на сайте кабмина.

Чтобы снизить административное давление на бизнес, нужны новые инструменты, которые исключат «задваивание» требований от разных инстанций.

Правительство подготовило законопроект, который позволяет значительно сократить такую нагрузку на субъекты малого предпринимательства, оптимизировать формы и виды предоставляемых ими данных и в итоге прекратить практику их дублирования различными ведомствами, — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас половину статистических данных собирает Росстат. Информация идет от 7 млн предприятий, которые предоставляют отчетность по сотням форм. От такой нагрузки бизнес собираются избавить и создать механизм межведомственного обмена, который сэкономит время предпринимателей.