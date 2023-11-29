Пользователи интернета

Мошенники начали воровать доступ к аккаунтам на Госуслугах

Злоумышленники придумали, как обходить двухфакторную верификацию на Госуслугах. Они присылают сообщения о взломе аккаунта, а потом звонят и просят назвать коды для «восстановления доступа». Минцифры предупреждает, что сотрудники портала не будут этого делать без заявки от пользователя.
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С помощью социальной инженерии злоумышленники обходят двухфакторную верификацию на портале Госуслуг. Об этом пишут «Известия».

Пользователей в смс-сообщении информируют о том, что его профиль на Госуслугах был взломан и заблокирован. Чтобы получить доступ, нужно ответить за звонок из техподдержки. Телефон, с которого будут звонить, пишут в самом смс.

Схема выглядит убедительной даже для тех, кто привык к звонкам мошенников из банка и уже старается не отвечать на входящие с неизвестных номеров.

В ходе личного общения пользователей убеждают назвать код доступа для разблокировки аккаунта. Это и есть подтверждение при двухфакторной защите.

Еще злоумышленники могут попросить установить программу, чтобы «вернуть доступ» к личному кабинету. Но на деле это вредоносное ПО, которое похищает данные.

Таким образом, мошенники получают полнофункциональную учетную запись на «Госуслугах», а жертва не переживает, что что-то не так. Получается, что таким аккаунтом можно пользоваться достаточно долго, — сказал директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Получив доступ к личному кабинету, мошенники могут менять личные данные, логины и пароли, узнать информацию о документах, на основании которой смогут оформить займы или войти в банковское приложение.

В Минцифры сообщили, что инфраструктура Госуслуг защищена, но мошенники могут получить доступ к аккаунту только в том случае, когда пользователь сам сообщил всю информацию для входа третьим лицам.

Также там напомнили, что сотрудники портала не будут звонить лично и присылать сообщения без заявки пользователя.

Комментарии

10
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Кругом одни мошенники😱

  • Логотип germes_14
    germes_14
    1 час назад

    АнастасияГлавный бухгалтер

    вчера у кумы так взломали госуслуги((( пытались оформить кредит в банке. 

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 1 час назад

    С помощью социальной инженерии злоумышленники обходят двухфакторную верификацию на портале Госуслуг.

    Минцифры в очередной раз облажалось

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 56 минут назад

      Главный бухгалтер

      Минцифры в очередной раз облажалось

      откуда Вы знаете, что облажалось?

      Может быть это и было в планах?

      • Логотип Лидия Новожилова
        Лидия Новожилова 54 минуты назад

        Им мошенники процент отстёгивают?

  • Логотип mirkwood39
    mirkwood39 53 минуты назад

    АлександрБухгалтер

    в смысле взламывают? воруют? добровольная самостоятельная передача кодов для авторизации - это не взлом, и не кража, а безграмотность пользователя. и виноват в этом только сам пользователь

  • Логотип Bosston39
    Bosston39 18 минут назад

    АнастасияБухгалтер по заработной плате

    Чтобы войти на госуслуги такой квест нужно пройти, а мошенники так просто взломали. 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 6 минут назад

      Главный бухгалтер

      Чтобы войти на госуслуги такой квест нужно пройти, а мошенники так просто взломали. 

      Значит есть повод задуматься против кого создавалось на самом деле. И для кого

    • Логотип fressigran@
      fressigran@ 3 секунды назад

      Главный бухгалтер

      они гвоздиком

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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