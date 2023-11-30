Объявлен шорт-лист премии WEALTH Navigator Awards 2023

Банки и страховые компании будут бороться за звание лучших. Среди кредитных организаций конкуренцию традиционным лидерам может составить только Газпромбанк.

Оргкомитет WEALTH Navigator Awards 2023 подвел итоги голосования выборщиков и сформировал шорт-лист номинантов. «Клерк» стал информационным партнером этого события!

WEALTH Navigator Awards – первая в России премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. В 2023 году она будет вручаться в 15 раз.

Участникам нужно пройти три этапа. Сначала оргкомитет собирает заявки и публикует длинный список номинантов. Затем проходит голосование выборщиков (профессионалов индустрии) и формируется шорт-лист. И наконец, жюри определяет победителей.

Шорт-лист 2023 года выглядит так:

Лучший российский банк, предоставляющий услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами, — Private Banking ВТБ, Sber Private Banking, А-Клуб;

Лучший российский банк для обслуживания семей состоятельных частных клиентов — Sber Private Banking, А-Клуб, Газпромбанк Private Banking;

Лучший российский банк для корпоративных клиентов — ВТБ, Газпромбанк, Сбер;

Лучшая инвестиционная компания для состоятельных частных клиентов — General Invest, БКС Мир Инвестиций, ВЕЛЕС Капитал;

Лучшая управляющая компания для состоятельных частных клиентов — УК «Альфа-Капитал», УК «Первая», УК «Промсвязь»;

Джентльмен индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами — Алексей Гнедовский (ВЕЛЕС Капитал), Андрей Бабиян (Альфа-Капитал), Улан Илишкин (Росбанк);

Леди индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами — Алина Назарова (А-Клуб), Виктория Денисова (Sber Private Banking), Наталья Капинос (РСХБ Private Banking);

Банкир года в индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами — Владимир Верхошинский (Альфа-Банк), Дмитрий Брейтенбихер (ВТБ Private Banking), Улан Илишкин (Росбанк);

Мультисемейный офис года в индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами — Family Office Private Banking ВТБ, FP Wealth Solutions, UFG Wealth Management

Страховая компания года в индустрии частного банковского обслуживания и управления большими капиталами — АльфаСтрахование, Ингосстрах, Сбер Страхование Жизни.

Церемония награждения победителей состоится 18 декабря в московском театре Et Cetera.