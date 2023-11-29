Верховный суд: банки не должны вводить заградительную комиссию, которая мешает клиентам проводить операции по счетам

ВТБ удержал комиссию за перевод физлицу в другой банк в 38 тысяч раз больше, чем за такую же операцию при дистанционном банковском обслуживании. Верховный суд призвал банки «действовать добросовестно».

Верховный суд рассмотрел дело о чрезмерной заградительной комиссии. Речь идет о тарифе, который ВТБ установил для бизнеса за переводы крупных сумм в адрес физлиц. Сбор банка за такую операцию в 38 тыс. раз превышал комиссию за денежные переводы организациям. Об этом пишет «Коммерсант».

В декабре 2021 года компания «Инвестком» перечислила физлицу в другой банк 13,3 млн рублей по договору процентного займа. ВТБ удержал за перевод 1,33 млн рублей. Бизнес потребовал вернуть средства, но банк отказался, поскольку он имеет право в одностороннем порядке менять тарифы.

«Инвестком» посчитал этот отказ необоснованным обогащением и решил оспорить решение банка в суде.

В трех инстанциях приняли сторону ВТБ, так как размер комиссии «сопоставим с вознаграждением за аналогичную операцию, взимаемым иными кредитными учреждениями региона».

В заявлении компания отметила, что при дистанционном банковском обслуживании за аналогичную операцию тот же банк берет в 38 тыс. раз меньше — всего 35 рублей.

Верховный суд признал право банка менять размер комиссии, если это предусмотрено законом или договором с клиентом.

При этом, кредитная организация не должна вводить комиссию, которая «в силу значительности начинает препятствовать совершению клиентами банка экономически обоснованных операций по счетам».

Также ВС упомянул, что банк обязан «действовать добросовестно» и учитывать интересы другой стороны.

Решение ВС — важный шаг в развитии практики по вопросам, связанным с применением стандартных форм договоров, не только со стороны банков. ВС, по сути, признал, что действия банка не должны приводить к полной утрате его клиентами всякой выгоды от размещения средств, — сказал старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов.

Дело направили на новое рассмотрение.