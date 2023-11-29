Банковская комиссия

Депутаты хотят отменить банковские комиссии при оплате ЖКУ с января 2024 года

Госдума вернется к законопроекту об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг, который был внесен еще в феврале 2020 года.
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Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об отмене комиссий при оплате коммунальных услуг. Об этом пишет «Парламентская газета».

Депутаты внесли такое предложение еще в феврале 2020 года, в апреле того же года законопроект прошел первое чтение.

На заседании 15 ноября 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты планируют рассмотреть законопроект в приоритетном порядке в декабре, чтобы с 2024 года комиссия за оплату ЖКУ была отменена.

Законопроект важный, но лежал с прошлого созыва, потому что сопротивление банков было достаточно велико. И председатель фракции «Единая Россия» на встрече с президентом обращался с просьбой помочь его ускорить, — сказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Отмена банковской комиссии особенно важна для жителей небольших населенных пунктов, которые не умеют оплачивать счета онлайн, где сборы не предусмотрены.

Проблемой может стать желание банков компенсировать выпадающие доходы за счет управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Поэтому в законопроекте будет установлен запрет на такие действия: они могут сказаться на качестве коммунальных услуг.

Комментарии

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