Четверть самозанятых рискуют превысить лимит по годовому заработку

Четверть самозанятых могут столкнуться с превышением лимита в 2,4 млн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование центра «Контроль.Про».
Аналитики считают, что для сохранения налогового режима самозанятые будут переводить часть своих доходов «в тень».
65% берут в долю родственников или друзей, оформляют их в качестве самозанятых и перераспределяют часть заказов на них, — сказали авторы исследования.
24% самозанятых перестают искать новых заказчиков, если риск превысить лимит по годовому заработку. 11% плательщиков НПД признались, что им приходится принимать оплату наличными и нарушать закон.
22% самозанятых с доходом больше 150 тыс. рублей в месяц рассматривают возможность перейти в статус ИП.
Сейчас для того, чтобы платить налоги по ставке 4-6%, самозанятым нужно получать в год не больше 2,4 млн рублей.
Недавно мы писали, что Союз предпринимателей предложил в два раза увеличить лимит заработка для самозанятых. Планку установили еще в 2019 году, а сейчас средние доходы жителей страны выросли на 60-70%.
48% самозанятых поддерживают пересмотр лимитов. Однако директор АКГ «Капитал», финансовый эксперт Ирина Екимовских считает, что для большинства проблема превышения установленных границ неактуальна.
Общая выручка самозанятых составляет 2,9 трлн рублей и при общей численности в 9 млн самозанятых равняется 322 тыс. рублей на одного человека.
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Комментарии5
Главный бухгалтер
Ух ты! У них ещё и лимиты есть! Лимитчики!
Виктор
А ви-таки не знали, что ли?
Главный бухгалтер
они искусно маскировались под порядочных людей
Виктор
Как лимиты по НПД могут маскироваться под порядочных людей?
Главный бухгалтер
Самозанятые. А лимиты сразу были непорядочные