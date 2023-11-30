Самозанятые

Четверть самозанятых рискуют превысить лимит по годовому заработку

Для сохранения налогового режима самозанятые ограничивают число новых заказчиков, принимают оплату наличными и проводят часть выплат через родственников.
120

Четверть самозанятых могут столкнуться с превышением лимита в 2,4 млн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование центра «Контроль.Про».

Аналитики считают, что для сохранения налогового режима самозанятые будут переводить часть своих доходов «в тень».

65% берут в долю родственников или друзей, оформляют их в качестве самозанятых и перераспределяют часть заказов на них, — сказали авторы исследования.

24% самозанятых перестают искать новых заказчиков, если риск превысить лимит по годовому заработку. 11% плательщиков НПД признались, что им приходится принимать оплату наличными и нарушать закон.

22% самозанятых с доходом больше 150 тыс. рублей в месяц рассматривают возможность перейти в статус ИП.

Сейчас для того, чтобы платить налоги по ставке 4-6%, самозанятым нужно получать в год не больше 2,4 млн рублей.

Недавно мы писали, что Союз предпринимателей предложил в два раза увеличить лимит заработка для самозанятых. Планку установили еще в 2019 году, а сейчас средние доходы жителей страны выросли на 60-70%.

48% самозанятых поддерживают пересмотр лимитов. Однако директор АКГ «Капитал», финансовый эксперт Ирина Екимовских считает, что для большинства проблема превышения установленных границ неактуальна.

Общая выручка самозанятых составляет 2,9 трлн рублей и при общей численности в 9 млн самозанятых равняется 322 тыс. рублей на одного человека.

Узнайте больше о том, как без рисков со стороны ФНС привлекать к сотрудничеству самозанятых.

Комментарии

5
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Ух ты! У них ещё и лимиты есть! Лимитчики!

    • Логотип victor96
      victor96 37 минут назад

      Виктор

      А ви-таки не знали, что ли?

      • Логотип fressigran@
        fressigran@ 33 минуты назад

        Главный бухгалтер

        они искусно маскировались под порядочных людей

        • Логотип victor96
          victor96 28 минут назад

          Виктор

          Как лимиты по НПД могут маскироваться под порядочных людей?

          • Логотип fressigran@
            fressigran@ 16 минут назад

            Главный бухгалтер

            Самозанятые. А лимиты сразу были непорядочные

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Больничные

Когда при расчете больничного возможна замена лет

Для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком учитывают заработок за 2 предыдущих года. Но иногда эти 2 года (или какой-то один из них) можно заменить на другие.

12
IT-компании

Минцифры: в 2024 году на IT-разработки будут снова выдавать гранты

С 2024 года возобновят две грантовые программы для IT-разработчиков, но государство будет вкладывать в проект уже не 80% от стоимости, а 50%.

9

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с Больничные

Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году

Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.

Больничные ИП и самозанятых в 2024 году: успейте все оформить в 2023 году
579
Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ

Какие ФСБУ будут действовать в 2024 году

С нового года в копилку правил ведения бухгалтерского учета добавится новый ФСБУ. И уже есть еще один, но пока применять его необязательно.

Какие ФСБУ будут действовать в 2024 году
314

Консультации

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
  • Александр @42 Эксперт

    Решение участника ООО об утверждении устава ООО в новой редакции и сама новая редакция устава. Если нет альтернативного способа удостоверения решения участника ООО, то нужно будут это решение у нотари

    Устав ООО
  • Александр Анищенко Эксперт

    Смысл письма в том, что банковская выписка - это такой же первичный документ, которым можно подтвердить расходы. К сожалению, такой нормативки, где бы было прямо сказано, что “для возмещения расходо

    Служебные разъезды
  • Задать вопрос Смотреть все
НДФЛ

Как заполнить уведомление по НДФЛ за декабрь 2023 года

За декабрь организации подают уведомление по НДФЛ дважды — за период с 23 ноября по 22 декабря и с 23 по 31 декабря. Есть еще промежуточное уведомление, но оно пока не обязательное.

86
Логотип LRurist
LRurist
Обзор судебной практики

Взыскиваем без проблем! Судебный приказ — наше ВСЕ!

Ряд судебных дел могут быть разрешены по упрощенным правилам. Это предполагает вынесение судьей судебного приказа. Что представляет этот этот документ, основания и условия для подачи такого заявления в материале.

Взыскиваем без проблем! Судебный приказ — наше ВСЕ!
22

Записи вебинаров

690
Новые видео от экспертов каждый день
УСН

Как бухгалтеру на УСН закрыть 2023 год в части страховых взносов

На расчет налога по УСН за 2023 год влияет, в том числе, факт уплаты страховых взносов за декабрь. Часто их платят до окончания года, чтобы уменьшить на них налог или включить в расходы. Но с 2023 года факт уплаты – это спорный момент.

117
Логотип Lexintel
Lexintel
Иностранные работники

Какой договор заключить с иностранным гражданином: трудовой или ГПХ

Испытывая потребность в иностранных работниках, организации или ИП часто задумываются над тем, какой договор лучше заключить: гражданско-правовой или трудовой. Каждый из договоров имеет свои особенности и нюансы. 

Какой договор заключить с иностранным гражданином: трудовой или ГПХ
1
27

Мини-курсы

265
Короткие видео на самые актуальные темы
Самозанятые

Четверть самозанятых рискуют превысить лимит по годовому заработку

Для сохранения налогового режима самозанятые ограничивают число новых заказчиков, принимают оплату наличными и проводят часть выплат через родственников.

5
120
Логотип Астрал
Астрал
ЭДО

Кейс ООО «АНГИЛ-ТРАНС»: Грузоперевозки с Астрал.ЭДО

Мы поговорили с представителями компании и выяснили, как они решили внедрить сервис электронного документооборота, какие проблемы с помощью него удалось решить и как поменялся к лучшему весь процесс работы.

Кейс ООО «АНГИЛ-ТРАНС»: Грузоперевозки с Астрал.ЭДО
29
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли подавать отчеты со своей подписью за декретного отпуска?

Всем добрый день. Может кто знает, сдаю отчётность по ООО со своей эцп, как сотрудника. Выхожу официально в декрет, если продолжу также сдавать отчётность со своей подписью могут у налоговой возникнуть вопросы, так как я должна не работать или им все равно и они не смотрят кто подписывает?

11
Маркировка рекламы

Рынок зарегистрированной интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей

После введения штрафов за отсутствие маркировки в интернет-рекламе число «белых» рекламодателей достигло 940 тысяч.

28

Коллекции

17
Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Есть ли закон о сроке отправки УПД через ЭДО после реализации?

Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли закон о сроке отправки УПД через ЭДО после реализации. В интернете четкого объяснения не нашла, где 3 дня, где 5, а где и квартал отчетный.

17
Логотип ВДГБ
ВДГБ

«1С:Комплексная автоматизация» для нужд производства

«1С:Комплексная автоматизация» помогает автоматизировать производственный учет. В ней можно вводить спецификации, передавать ресурсы в производство, оформлять документы по выпуску продукции, рассчитывать себестоимость и создавать разнообразные отчеты для принятия оперативных решений. 

«1С:Комплексная автоматизация» для нужд производства
27

Резюме

 Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
Логотип Мегамаркет
Мегамаркет
Маркетплейсы

Пользователи Мегамаркета теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото

Находить понравившиеся одежду, обувь и аксессуары на Мегамаркете теперь поможет поиск по фотографиям. Пользователи могут загружать как фотографии отдельных предметов, так и целый образ — нейросеть подберет максимально похожие товары и предложит их списком.

Пользователи Мегамаркета теперь могут находить одежду, обувь и аксессуары с помощью поиска по фото
32
Воинский учет

Военкоматы требуют от работодателей журналы по воинскому учету

Работодателям нужно предоставить в военкомат пять журналов по воинскому учету. Они должны подтвердить, что компания исполняет свои обязанности.

3
340

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Горячая новость: 1 декабря старт обучения! Записывайтесь, пока действуют скидки на курсы с ФИС ФРДО

«Клерк» ценит бухгалтерский труд и с удовольствием дарит возможность выгодно пройти лучшие курсы и получить важные знания, которые помогут вам стать еще лучше.

💥 Горячая новость: 1 декабря старт обучения! Записывайтесь, пока действуют скидки на курсы с ФИС ФРДО
54
Логотип Такском
Такском
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как узнать сальдо ЕНС. Что делать, если есть разногласия

С введением в 2023 году ЕНС, актуальным стал вопрос, как уточнить размер сальдо по этому счету. Многие в текущем году столкнулись с недостоверными данными по остатку на ЕНС и проблемами с приведением его в актуальное состояние.

Как узнать сальдо ЕНС. Что делать, если есть разногласия
39

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Фиксированные взносы ИП

Как ИП на УСН учитывать взносы 1% в 2023 и 2024 годах

По новым правилам, которые заработали задним числом с 2023 года, налог по УСН можно уменьшить на фиксированные взносы ИП, подлежащие уплате в текущем году. Но взносы 1% за текущий год подлежат уплате в следующем году (до 1 июля следующего года).

202
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Управление персоналом

Пьянству на работе — бой?

В крупном промышленном центре Ленинградской области возник массовый дефицит персонала, вследствие злоупотребления алкоголем работников.

31
208

Календарь вебинаров

25
Лучшие спикеры, новый каждый день