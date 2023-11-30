Четверть самозанятых рискуют превысить лимит по годовому заработку

Для сохранения налогового режима самозанятые ограничивают число новых заказчиков, принимают оплату наличными и проводят часть выплат через родственников.

Четверть самозанятых могут столкнуться с превышением лимита в 2,4 млн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование центра «Контроль.Про».

Аналитики считают, что для сохранения налогового режима самозанятые будут переводить часть своих доходов «в тень».

65% берут в долю родственников или друзей, оформляют их в качестве самозанятых и перераспределяют часть заказов на них, — сказали авторы исследования.

24% самозанятых перестают искать новых заказчиков, если риск превысить лимит по годовому заработку. 11% плательщиков НПД признались, что им приходится принимать оплату наличными и нарушать закон.

22% самозанятых с доходом больше 150 тыс. рублей в месяц рассматривают возможность перейти в статус ИП.

Сейчас для того, чтобы платить налоги по ставке 4-6%, самозанятым нужно получать в год не больше 2,4 млн рублей.

Недавно мы писали, что Союз предпринимателей предложил в два раза увеличить лимит заработка для самозанятых. Планку установили еще в 2019 году, а сейчас средние доходы жителей страны выросли на 60-70%.

48% самозанятых поддерживают пересмотр лимитов. Однако директор АКГ «Капитал», финансовый эксперт Ирина Екимовских считает, что для большинства проблема превышения установленных границ неактуальна.

Общая выручка самозанятых составляет 2,9 трлн рублей и при общей численности в 9 млн самозанятых равняется 322 тыс. рублей на одного человека.

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