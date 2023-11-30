Клиенты «Тинькофф» смогут оплачивать услуги ЖКХ автоматически и без комиссий

Сервис сам подгрузит нужные счета за жилищно-коммунальные услуги, проведет оплату без комиссий и отправит уведомление о том, что платеж успешно прошел.

«Тинькофф» запустил отдельную платформу для приема платежей по всем видам жилищно-коммунальных услуг. Об этом сказано на сайте банка.

Сервис позволяет полностью автоматизировать оплату счетов за ЖКУ. Он сам подгрузит нужные счета, оплатит их и отправит клиенту уведомление о том, что платеж прошел.

Площадка объединяет в одном месте и плательщиков, и поставщиков услуг ЖКХ. Взаимодействие будет происходить в автоматическом режиме.

Сейчас пользователи сервиса могут:

оплачивать все виды коммунальных платежей от всех российских провайдеров без комиссии;

получать уведомления о новых счетах: квитанции приходят автоматически в личный кабинет от провайдеров, которые уже подключены к платформе Тинькофф по прямому договору;

настроить регулярные платежи по шаблонам: можно самостоятельно запланировать дату и точную сумму платежа для повторяющихся оплат.

автоматически оплачивать выбранные счета. При этом у клиента есть возможность настроить лимит по сумме автоматической оплаты. Это позволит отследить ситуации, если счет в какой-то момент будет выставлен на гораздо более высокую сумму, чем обычно.

В ближайшее время специалисты добавят возможность передавать сервису показания счетчиков, а также по одной кнопке оплачивать счета от провайдеров, которые подключены к платформе ЖКХ от «Тинькофф».