Компенсация за неиспользованный отпуск

Можно попросить у работодателя компенсацию вместо отпуска, но нельзя требовать

Выплата компенсации за часть отпуска, превышающую 28 дней – это право работодателя, а не обязанность.
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Такое разъяснение дает Роструд в письме от 11.10.2023 № ПГ/21367-6-1.

Речь идет о части каждого отпуска, превышающей 28 дней.

Пример №1

У сотрудника отпуск 28 дней.

Он отгулял за прошлый год 15 дней и за текущий год – 14 дней. Итого осталось 27 дней неотгулянного отпуска (28 + 28 – 15 –14).

Но получить компенсацию он не может, потому что отпуск за каждый год – всего 28 дней, превышения нет.

Отгулять эти дни он может либо по графику отпусков (надо туда включить их), либо вне графика — по договоренности с работодателем.

Пример №2

У сотрудника отпуск 31 день.

Он отгулял за прошлый год 15 дней и за текущий год – 14 дней. Итого осталось 33 дня неотгулянного отпуска (31 + 31 – 15 –14).

Но получить компенсацию он может только за 6 дней ((31 – 28) х 2).

Чтобы получить компенсацию вместо отпуска, сотрудник должен написать заявление.

Но работодатель может и отказать. Замена части отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Компенсация за неиспользованный отпуск

    Можно попросить у работодателя компенсацию вместо отпуска, но нельзя требовать

    Выплата компенсации за часть отпуска, превышающую 28 дней – это право работодателя, а не обязанность.

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