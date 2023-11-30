Власти прикрыли схему с НДС при импорте из ЕАЭС через посредников

С 2024 года при ввозе товаров в РФ из стран ЕАЭС по договорам поручения, комиссии, агентским или иным аналогичным договорам НДС будет платить агент, поверенный, комиссионер (то есть – посредник).

Уплатить налог надо до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

Такая поправка в НК РФ внесена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

Такую норму приняли в целях борьбы со схемой по уклонению от уплаты НДС, когда товары продают компании из стран ЕАЭС российским физлицам на основании агентских договоров (поручения, комиссии).

В этом случае НДС никто не платит, потому что физлицо – неплательщик НДС.

В частности, посредники завозят автомобили из Кыргызстана по заказам частных лиц, и не платят НДС.

Теперь будут платить, причем упрощенцы – тоже.