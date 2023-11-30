Власти прикрыли схему с НДС при импорте из ЕАЭС через посредников

Уплатить налог надо до 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.
Такая поправка в НК РФ внесена Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ.
Такую норму приняли в целях борьбы со схемой по уклонению от уплаты НДС, когда товары продают компании из стран ЕАЭС российским физлицам на основании агентских договоров (поручения, комиссии).
В этом случае НДС никто не платит, потому что физлицо – неплательщик НДС.
В частности, посредники завозят автомобили из Кыргызстана по заказам частных лиц, и не платят НДС.
Теперь будут платить, причем упрощенцы – тоже.
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