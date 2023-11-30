🖊 Заполняйте правильно форму № 18 по воинскому учету

Если не сдать карточку учета по форме № 18 в военкомат, то организацию могут оштрафовать до 400 тысяч рублей. Узнайте о том, как этого избежать.

Карточка учета по форме № 18 сдается в военный комиссариат по месту регистрации организации. Первый раз ее нужно сдать в течение 14 дней после постановки организации на налоговый учет. В дальнейшем отчитываться по ней придется ежегодно — до 31 декабря.

Форму необходимо заполнить с двух сторон листа А4 и распечатать ее в 3 экземплярах: один останется в военкомате, второй уйдет в комиссию по бронированию, а третий вернут в организацию. Образец здесь.

С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей

для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.