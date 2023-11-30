🖊 Заполняйте правильно форму № 18 по воинскому учету

Карточка учета по форме № 18 сдается в военный комиссариат по месту регистрации организации. Первый раз ее нужно сдать в течение 14 дней после постановки организации на налоговый учет. В дальнейшем отчитываться по ней придется ежегодно — до 31 декабря.
Форму необходимо заполнить с двух сторон листа А4 и распечатать ее в 3 экземплярах: один останется в военкомате, второй уйдет в комиссию по бронированию, а третий вернут в организацию. Образец здесь.
С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:
для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей
для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.
Узнайте больше о том, как правильно вести воинский учет и не получать штрафы! Проходите курс «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
Обучение начнется 1 декабря! Успейте приобрести курс со скидкой 70%, всего за 4 499 рублей.
Вы получите пошаговый алгоритм по ведению воинского учета, образцы всех документов по новым правилам 2023 года, инструкцию по ведению воинского учета в ЗУП. После курса у вас будет официальное удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в ФИС ФРДО.
Комментарии14
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
опять пугалки, откликнитесь!! кого оштрафовали??
Ирина
Вам же черному по белому написали:
Это же не значит, что оштрафовали. 😃
ТатьянаГлавный бухгалтер
Как это распечатать? Нет, мы понесли отпечатанные, а с нас потребовали заполнить их заново карандашом(!)
в каком это городе офиц.бумаги просят заполнить тем, что можно стереть в любой момент и любому, кто захочет?)
Нет
Это военкомат, у них свои традиции. Например, у меня в в/билете несколько записей карандашом.
ТатьянаГлавный бухгалтер
Почему в городе? В крае целом, в Ставропольском) В частности - Пятигорск
Нет
Алло, продавцы курсов!
Где ст. 21.1 и где форма 18?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
buhkompas, Так интересно, есть ли оштрафованные (или хотя бы получившие предупреждение)
Вот смех смехом, но в теме заполнения карандашом есть своя логика. Как, к примеру, считать совместителей? В одном месте включают в общее число работающих, в другом - нет. И ладно, если этот совместитель не стоит на воинском учёте. А если стоит?
Директору посоветовала прийти на регистрацию с незаполненной табличной частью. И заполнит на месте😎😋
ТатьянаГлавный бухгалтер
Это не логика, а затыкание дыр в законах.