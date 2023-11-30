Воинский учет

🖊 Заполняйте правильно форму № 18 по воинскому учету

Если не сдать карточку учета по форме № 18 в военкомат, то организацию могут оштрафовать до 400 тысяч рублей. Узнайте о том, как этого избежать.
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Карточка учета по форме № 18 сдается в военный комиссариат по месту регистрации организации. Первый раз ее нужно сдать в течение 14 дней после постановки организации на налоговый учет. В дальнейшем отчитываться по ней придется ежегодно — до 31 декабря.

Форму необходимо заполнить с двух сторон листа А4 и распечатать ее в 3 экземплярах: один останется в военкомате, второй уйдет в комиссию по бронированию, а третий вернут в организацию. Образец здесь.

С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:

  • для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей

  • для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.

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Комментарии

14
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 30.11.23, 14:19

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    опять пугалки, откликнитесь!! кого оштрафовали??

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 30.11.23, 14:23

      Ирина

      Вам же черному по белому написали:

      организацию могут оштрафовать

      Это же не значит, что оштрафовали. 😃

  • Логотип Tan_D
    Tan_D 30.11.23, 14:23

    ТатьянаГлавный бухгалтер

    Как это распечатать? Нет, мы понесли отпечатанные, а с нас потребовали заполнить их заново карандашом(!)

    • Логотип Astrasol
      Astrasol 30.11.23, 14:27

      в каком это городе офиц.бумаги просят заполнить тем, что можно стереть в любой момент и любому, кто захочет?)

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 30.11.23, 14:54

        Нет

        тем, что можно стереть

        Это военкомат, у них свои традиции. Например, у меня в в/билете несколько записей карандашом.

      • Логотип Tan_D
        Tan_D 30.11.23, 15:04

        ТатьянаГлавный бухгалтер

        Почему в городе? В крае целом, в Ставропольском) В частности - Пятигорск

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 30.11.23, 15:05

    Нет

    Алло, продавцы курсов!

    Где ст. 21.1 и где форма 18?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 30.11.23, 15:08

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    buhkompasТак интересно, есть ли оштрафованные (или хотя бы получившие предупреждение)

  • Логотип Ирина Захарова1
    Ирина Захарова1 30.11.23, 15:56

    Вот смех смехом, но в теме заполнения карандашом есть своя логика. Как, к примеру, считать совместителей? В одном месте включают в общее число работающих, в другом - нет.  И ладно, если этот совместитель не стоит на воинском учёте.  А если стоит?

    Директору посоветовала прийти на регистрацию с незаполненной табличной частью. И заполнит на месте😎😋

    • Логотип Tan_D
      Tan_D 30.11.23, 16:17

      ТатьянаГлавный бухгалтер

      Это не логика, а затыкание дыр в законах.

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