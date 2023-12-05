На российских сайтах можно авторизоваться через зарубежные сервисы, но до 2025 года

С 1 января 2025 года авторизация на российских сайтах будет возможна только с помощью номера телефона, аккаунта на Госуслугах, Единой биометрической системы и электронной почты российских сервисов.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который продлит до 1 января 2025 года период авторизации на российских сайтах с помощью иностранных сервисов.

Изначально запрет регистрации в Рунете должен был вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Однако замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что для стабильной работы платформ понадобится больше времени, до 1 января 2025 года.

Этого времени должно хватить, чтобы компании решили все технические сложности и завершили процессы перехода под российский контроль, — написал Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Закон подразумевает, что для регистрации и аутентификации пользователей на российских интернет-ресурсах будут использоваться номер телефона, портал Госуслуг, Единая биометрическая система и электронная почта российских сервисов.

Нельзя будет авторизоваться через иностранные аккаунты, зарегистрированные в Google или Apple ID.