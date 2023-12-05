«Клерк» проверил: Wildberries в два раза поднял цену за возврат некоторых товаров

Российский маркетплейс Wildberries поднял цену за возврат товара. Теперь при отказе от пришедшей в пункт выдачи позиции придется заплатить 200 рублей, сообщил Shot. Редакция «Клерк» проверила данные и оказалось, что цена возврата по некоторым позициям достигла 500 руб.
При заказе товара стоимостью ниже 200 рублей, за возврат придется заплатить стоимость самого товара, так что покупателю в любом случае будет необходимо забрать заказ.
При последней прокурорской проверке маркетплейсу разрешили требовать компенсацию по возврату товара только в случае низкой доли выкупа покупателем, большого расстояния транспортировки и особенностей товаров (негабаритные, хрупкие).
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