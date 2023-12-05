«Клерк» проверил: Wildberries в два раза поднял цену за возврат некоторых товаров

Раньше за возврат нужно было заплатить от 50 до 100 рублей за одну вещь. Теперь — 200 и даже 500 рублей.

Российский маркетплейс Wildberries поднял цену за возврат товара. Теперь при отказе от пришедшей в пункт выдачи позиции придется заплатить 200 рублей, сообщил Shot. Редакция «Клерк» проверила данные и оказалось, что цена возврата по некоторым позициям достигла 500 руб.

При заказе товара стоимостью ниже 200 рублей, за возврат придется заплатить стоимость самого товара, так что покупателю в любом случае будет необходимо забрать заказ.

При последней прокурорской проверке маркетплейсу разрешили требовать компенсацию по возврату товара только в случае низкой доли выкупа покупателем, большого расстояния транспортировки и особенностей товаров (негабаритные, хрупкие).