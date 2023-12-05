Совершать покупки в онлайн-магазинах можно сразу из сервиса «Долями»

Пользователи сервиса «Долями» смогут искать товары и совершать покупки с оплатой по частям сразу в мобильном приложении.

BNPL-сервис «Долями» запустил сервис для онлайн-шопинга в своем мобильном приложении. Об этом сказано на сайте «Тинькофф».

Пользователи сервиса долевой оплаты могут выбирать товары сразу в мобильном приложении и оплачивать их по частям. Доступны покупки в более 5 тыс. крупнейших онлайн-магазинах в самых разных категориях — от одежды и обуви до путешествий.

В приложении есть поиск по товарам, бренд-зоны магазинов, а также отзывы покупателей. В ближайшее время появится сервис с искусственным интеллектом, который будет подбирать нужные вещи по индивидуальным запросам. Например, найти самое дешевое платье на Новый год.

«Долями» трансформируются, чтобы быть на всех этапах пользовательского пути, помогать в поиске и выборе в безграничном море предложения. А выбор действительно широк — на сегодняшний день в приложение Долями представлено более 5000 магазинов-партнеров и миллионы товаров с возможностью оплаты частями, — сказал руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.

Первый в стране BNPL-сервис «Долями» был запущен в апреле 2021 года. Он позволяет разделить стоимость покупки на четыре части и платить без комиссий и переплат.