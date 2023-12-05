Финансовый анализ

Как доказать директору, что управленческие расходы завышены. Финансовая модель и формула удельного веса

Бухгалтеры могут создать финансовую модель для руководителей, где будет виден удельный вес каждого показателя. Это позволит правильно оценить административные расходы, которые часто завышены.
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Бизнесу тяжелее всего работать с административно-хозяйственными расходами. На первый взгляд кажется, что такие траты невелики, но расчет удельного веса позволит оценить их точнее.

Удельный вес показывает долю единицы затрат в суммарном объеме затрат в процентах. Он считается по формуле:

Удельный вес затрат = (Конкретная статья затрат / Суммарный объем затрат) * 100%.

Расчет этого показателя поможет оптимизировать бизнес-процессы и принять взвешенное решение при планировании бюджета.

Удельный вес показывает, какая из статей затрат занимает наибольший объем. Например, разрастаются административно-управленческие расходы, бонусы, командировочные расходы и т.д. И очень часто их рост необоснован. Именно поэтому надо следить за удельным весом и структурой, чтобы вовремя заменить негативные тенденции, — сказала руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина.

Показатель нужно рассчитывать регулярно, чтобы проанализировать его в динамике. На основании этого параметра строятся наглядные диаграммы, которые помогают руководителям лучше понимать финансовую жизнь предприятия и принимать верные управленческие решения.

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Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    49 минут назад

    Владислав

    Бухгалтеры могут создать финансовую модель для руководителей, где будет виден удельный вес каждого показателя.

    Кто-то еще не делает это в PnL-ке?🤔

    Тогда я иду к вам😀

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