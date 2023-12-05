Как в 1С:ЗУП отправить электронный документ сотруднику

В программе можно создать любой электронный документ в формате PDF/A-1A и отправить его сотруднику.

В программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8 в сервисе «Кабинет сотрудника» можно создать и отправить работнику любой электронный документ. Об этом сказано на сайте 1С.

Функционал доступен в новых версиях программы, начиная с 3.1.27.111 и 3.1.28.11.

Создать электронный документ для сотрудника можно вручную в редакторе вместо того, чтобы загружать и передавать файлы с диска.

В разделе «Кадры — Документы кадрового ЭДО» нужно выбрать Карточку электронного документа и перейти по ссылке «Подготовить электронный документ в редакторе».

Документ будет сохранен в информационной базе в формате PDF/A-1A, а как только его подпишут, в нем отразятся все штампы электронной подписи. Если подпись не нужна, достаточно снять этот флажок.

Как только карточка электронного документа будет готова, нужно нажать на кнопку «Передать в 1С:Кабинет сотрудника».

Узнайте больше о единых требованиях к кадровым документам.