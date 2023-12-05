От ненормированного графика работы за год пострадали 740 тысяч человек

За 19 лет смертность от работы выросла на 12% из-за ненормированного графика, опасных и вредных условий труда, а также от несчастных случаев.

Работа больше 55 часов в неделю за год унесла 740 тыс. жизней. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование Международной организацией труда (МОТ) в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Из 2,96 млн смертей 2,6 млн были вызваны заболевания, связанными с работой. Например, проблемы с кровообращением, респираторные болезни и рак. Остальные 330 тыс. – несчастные случаи на производстве.

С 2000 по 2019 годы смертность от работы выросла на 12%.

Самые опасные места работы — предприятия сельского и лесного хозяйства, горнодобывающие и обрабатывающие производства, а также компании из сферы строительства и рыболовства.

Около 450 тыс. человек в год умирают из-за вредных условий труда, производственный травматизм унес 363 тыс. жизней, от воздействия асбеста и кремнезема погибли больше 250 тыс. сотрудников, от астмы – 30 тыс., из-за отравлений никелем, мышьяком и выхлопным газом – 15 тыс. человек.

Лидером в этом списке стал ненормированный рабочий график, свыше 55 часов в неделю. По этой причине зафиксировано 745 тыс. смертей в год.