Защита персональных данных

За утечку персональных данных можно получить штраф до 15 млн рублей и лишение свободы

Депутаты хотят ужесточить наказание за утечки персональных данных. Компании заплатят административный штраф до 15 млн рублей. За «слив» информации за границу будет грозить до 8 лет лишения свободы, а за продажу краденных сведений – до 5 лет.
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В Госдуму внесли несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за нарушения при работе с персональными данными.

Первый законопроект вносит изменения в ст. 13.11 КоАП. Компании предлагают штрафовать за утечки данных в зависимости от объема персональных данных, которые попали в открытый доступ.

Размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до 2 млн рублей, для юридических – 3-15 млн рублей.

Сейчас максимальный штраф для юридического лица составляет 100 тыс. рублей, если утечка была допущена повторно, то наказание увеличится до 300 тыс. рублей.

Теперь за повторные правонарушения собираются ввести оборотные штрафы, за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Суровые меры административного наказания, предусмотренные законопроектом, станут существенным стимулом для инвестиций операторов персональных данных в информационную безопасность и окажут превентивное воздействие на операторов, несоблюдающих требования законодательства о персональных данных, — говорится в пояснительной записке.

Второй законопроект предполагает поправки в ст. 272 УК. Теперь уголовная ответственность за «слив» информации будет грозить как киберпреступникам, так и рядовым сотрудникам компании.

Уголовный штраф составит до 300 тыс. рублей или принудительные работы на срок до четырех лет. Если преступление совершено группой лиц, то наказание будет до 700 тыс. рублей.

За вывоз данных россиян за рубеж предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей. Если утечка повлекла вред жизни, здоровью или общественной безопасности, то обвиняемому будет грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до 3 млн рублей.

Тем, кто строит бизнес на краденных данных, грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 700 тыс. рублей.

Усовершенствование законодательства кардинально изменит ситуацию с утечками персданных. Серьезные сроки лишения свободы отпугнут многих. А бизнесу станет дешевле вложиться в цифровую безопасность, чем платить штрафы, — написал автор законопроекта Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

В 2021 году общий объем выявленных утечек составил больше 100 млн записей, в даркнете размещены больше 610 млн персональных данных.

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