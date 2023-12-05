Адвокат Блиновской: у блогера нет возможности погасить налоговую задолженность на 1,4 млрд рублей

Блогер Блиновская ранее погасила задолженность по налогам только на сумму в районе 50-55 млн рублей, а информация о полном закрытии долга почти в 1,5 млрд рублей не соответствует действительности.

В телеграм-канале Shot появилась информация, что блогер Елена Блиновская погасила долги перед налоговой на сумму 1,5 млрд рублей за несколько дней.

Однако эту информацию опровергла адвокат обвиняемой Наталия Сальникова в комментарии «РИА Новостям».

Это не соответствует действительности, это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму, — сказала Наталия Сальникова.

Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. Недавно мы писали, что задолженность блогера по налогам составляет 918 млн рублей, вместе с пенями и штрафами – 1,4 млрд рублей.

В середине ноября суд оставил ее под домашним арестом до января 2024 года.