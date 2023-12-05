УФНС по Смоленской области сообщает, что показатели раздела 1 и раздела 2 в новой форме 6-НДФЛ структурированы, благодаря чему легко контролировать корректность заполнения показателей.
Бухгалтерам будет проще проводить самостоятельный контроль достоверности отчетности.
Речь идет о новой форме 6-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.
Там сумму удержанного налога (строка 160) надо будет расписывать по периодам: с 1 по 22 число 1-го месяца, с 23 по 22 число 2-го месяца, с 23 по 22 число 3-го месяца, с 23 числа по последнее число 3-го месяца. То есть, вместо одной цифры будет четыре.
Аналогично и с возращенным налогом (строка 030).
Между тем в этой новой форме 6-НДФЛ в разделе 1 – четыре срока уплаты налога в квартал (по одному на месяц + 1 дополнительный в декабре).
Но по новым нормам НК РФ этих периодов теперь будет больше – по 2 в месяц. Таким образом, новая форма 6-НДФЛ, о которой рассказывают налоговики, уже не годится.
Как заполнить форму 6-НДФЛ
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Комментарии3
Главный бухгалтер
1) А вы не пробовали БУХГАЛТЕРА про это спросить??
Очень советую - попробуйте.
А ещё .... возьмите и выложите то что сказали первые три бухгалтера, только без редактирования и без "лохматых точек", дословно пишите, что они сказали.
Гарантирую: работать в публичных СМИ после этого вам уже больше не придётся.))))))
Главный бухгалтер
Налоговики считают, что новая форма 6-НДФЛ стала удобнее для бухгалтеров
2) Ну почему никогда не публикуют что считают бухгалтеры, что бы было удобно налоговикам???
аналогично и про ЕНС сказали)))