Новая форма 6-НДФЛ не годится. Нужна еще новее. Пока нет официальной, будет рекомендованная

Дело в том, что с 2024 года грядут поправки в НК РФ в части новых периодов уплаты НДФЛ. Сейчас в квартал есть 3 периода уплаты: с 23 по 22 число. А будет 6 периодов в квартал (по 2 в месяц): с 1 по 22 и с 23 по 30 (31). Про эти поправки мы рассказывали здесь.
Между тем, недавно поменяли форму 6-НДФЛ. В ней предусмотрены старые периоды с 23 по 22 число.
Отчет по этой форме надо сдавать с 1 квартала 2024 года. Однако, если примут поправки, эта новая форма станет неактуальной еще до того, как наступит срок сдачи отчета.
То есть, нужна новая форма 6-НДФЛ – еще новее той, которую утвердили недавно и пока еще ни разу не применяли.
Успеет ли ФНС утвердить ее? Этот момент учтен в законопроекте.
Так прописали, что до утверждения новой формы 6-НДФЛ ее надо будет сдавать по рекомендованной форме.
Таким образом, после принятия этого закона будем ждать проект с новой формой 6-НДФЛ и письмо ФНС с рекомендованной формой.
Кстати, недавно ФНС не успела утвердить новую форму РСВ к отчету за 3 квартал и также предложила применять рекомендованную форму по письму.
Комментарии11
Артель "напрасный труд" 😂
Ольга
Ну почему, выпишут себе премии за повышенные объемы работы...
нельзя, Минфин план поставил по сдаче выручки до конца года.
Главный бухгалтер
у них ничего напрасного нет: там за каждый чих несколько миллионов "осваивается"
Если бы оплата происходила по работоспособному варианту, думается львиной доли подобных косяков сразу исчезло бы самой собой!
как не успеют, деваться уже некуда. с января сплошной похмельный синдром начнётся...
так этож и уведомлей столько надо отправлять...
Я перешла на оплату 1 в квартал.. . тут эе сдаю декларацию и ни каких уведомлений
Главный бухгалтер
Я перешла на оплату 1 в квартал.. . тут эе сдаю декларацию и ни каких уведомлений
не получится!
всё равно срок сдачи Уведомления раньше Декларашки. Потому всё равно сдавать 2 документа
Если бы месяц для уведомлений по НДФЛ поделили например с 1 по 15 и с 16 по последний день с уплатой налога например 22 и 5 числа то было бы логично. А так как и остальные налоги привязали к 25/28 числу то получается белиберда
это у нас с вами белиберда, а у них все сойдется
Главный бухгалтер
кому она нужна какая-то логика?? Изо всех последних изменений просматривается общее направление, что бы было... Алогично
Так её и придумывали!