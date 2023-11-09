Новая форма 6-НДФЛ не годится. Нужна еще новее. Пока нет официальной, будет рекомендованная

Если ФНС не успеет разработать еще более новую форму 6-НДФЛ, придется сдавать отчет по рекомендованной форме, которую доведут письмом.

Дело в том, что с 2024 года грядут поправки в НК РФ в части новых периодов уплаты НДФЛ. Сейчас в квартал есть 3 периода уплаты: с 23 по 22 число. А будет 6 периодов в квартал (по 2 в месяц): с 1 по 22 и с 23 по 30 (31). Про эти поправки мы рассказывали здесь.

Между тем, недавно поменяли форму 6-НДФЛ. В ней предусмотрены старые периоды с 23 по 22 число.

Отчет по этой форме надо сдавать с 1 квартала 2024 года. Однако, если примут поправки, эта новая форма станет неактуальной еще до того, как наступит срок сдачи отчета.

То есть, нужна новая форма 6-НДФЛ – еще новее той, которую утвердили недавно и пока еще ни разу не применяли.

Успеет ли ФНС утвердить ее? Этот момент учтен в законопроекте.

Так прописали, что до утверждения новой формы 6-НДФЛ ее надо будет сдавать по рекомендованной форме.

Таким образом, после принятия этого закона будем ждать проект с новой формой 6-НДФЛ и письмо ФНС с рекомендованной формой.

Кстати, недавно ФНС не успела утвердить новую форму РСВ к отчету за 3 квартал и также предложила применять рекомендованную форму по письму.