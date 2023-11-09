6-НДФЛ

Новая форма 6-НДФЛ не годится. Нужна еще новее. Пока нет официальной, будет рекомендованная

Если ФНС не успеет разработать еще более новую форму 6-НДФЛ, придется сдавать отчет по рекомендованной форме, которую доведут письмом.
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Дело в том, что с 2024 года грядут поправки в НК РФ в части новых периодов уплаты НДФЛ. Сейчас в квартал есть 3 периода уплаты: с 23 по 22 число. А будет 6 периодов в квартал (по 2 в месяц): с 1 по 22 и с 23 по 30 (31). Про эти поправки мы рассказывали здесь.

Между тем, недавно поменяли форму 6-НДФЛ. В ней предусмотрены старые периоды с 23 по 22 число.

Отчет по этой форме надо сдавать с 1 квартала 2024 года. Однако, если примут поправки, эта новая форма станет неактуальной еще до того, как наступит срок сдачи отчета.

То есть, нужна новая форма 6-НДФЛ – еще новее той, которую утвердили недавно и пока еще ни разу не применяли.

Успеет ли ФНС утвердить ее? Этот момент учтен в законопроекте.

Так прописали, что до утверждения новой формы 6-НДФЛ ее надо будет сдавать по рекомендованной форме.

Таким образом, после принятия этого закона будем ждать проект с новой формой 6-НДФЛ и письмо ФНС с рекомендованной формой.

Кстати, недавно ФНС не успела утвердить новую форму РСВ к отчету за 3 квартал и также предложила применять рекомендованную форму по письму.

Комментарии

11
  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    Между тем, недавно поменяли форму 6-НДФЛ. В ней предусмотрены старые периоды с 23 по 22 число.

    Отчет по этой форме надо сдавать с 1 квартала 2024 года. Однако, если примут поправки, эта новая форма станет неактуальной еще до того, как наступит срок сдачи отчета.

    Артель "напрасный труд" 😂

    • Логотип Лёлька_
      Лёлька_ 1 час назад

      Ольга

      Ну почему, выпишут себе премии за повышенные объемы работы...

      • Логотип Мирам
        Мирам 1 час назад

        нельзя, Минфин план поставил по сдаче выручки до конца года.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 11 минут назад

      Главный бухгалтер

      Артель "напрасный труд" 😂

      у них ничего напрасного нет: там за каждый чих несколько миллионов "осваивается"

      Если бы оплата происходила по работоспособному варианту, думается львиной доли подобных косяков сразу исчезло бы самой собой!

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    как не успеют, деваться уже некуда. с января сплошной похмельный синдром начнётся...

  • Логотип natalisa51
    natalisa51 55 минут назад

    так этож и уведомлей столько надо отправлять...

  • Логотип natalisa51
    natalisa51 40 минут назад

    Я перешла на оплату 1 в квартал.. . тут эе сдаю декларацию и ни каких уведомлений 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 9 минут назад

      Главный бухгалтер

      Я перешла на оплату 1 в квартал.. . тут эе сдаю декларацию и ни каких уведомлений 

      не получится!

      всё равно срок сдачи Уведомления раньше Декларашки. Потому всё равно сдавать 2 документа

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 25 минут назад

    Если бы месяц для уведомлений по  НДФЛ поделили например с 1 по 15 и с 16 по последний день с уплатой налога например 22 и 5 числа   то было бы логично.  А так как и остальные налоги привязали к 25/28 числу то получается белиберда   

    • Логотип Anna Prokasheva
      Anna Prokasheva 15 минут назад

      это у нас с вами белиберда, а у них все сойдется 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 7 минут назад

      Главный бухгалтер

       то было бы логично.

      кому она нужна какая-то логика?? Изо всех последних изменений просматривается общее направление, что бы было... Алогично

      то получается белиберда   

      Так её и придумывали!

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