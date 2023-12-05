Когда компенсация дистанционщикам не облагается НДФЛ, взносами и идет в расходы

Возмещение расходов дистанционного работника за оборудование и программно-технические средства не облагается НДФЛ и страховыми взносами в сумме не более 35 рублей в день.

Об этом рассказывает эксперт Марина Климова в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

При этом конкретная сумма (но не выше этого лимита) должна быть прописана в одном из документов:

коллективном договоре;

локальном нормативном акте;

трудовом договоре;

дополнительном соглашении к трудовому договору.

Если нигде эта сумма не прописана, то не облагается сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов дистанционщика.

По налогу на прибыль сумма компенсации для включения в расходы аналогичная – или 35 рублей в день по внутренней нормативке, или фактические расходы.