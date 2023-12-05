Когда компенсация дистанционщикам не облагается НДФЛ, взносами и идет в расходы

Об этом рассказывает эксперт Марина Климова в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
При этом конкретная сумма (но не выше этого лимита) должна быть прописана в одном из документов:
коллективном договоре;
локальном нормативном акте;
трудовом договоре;
дополнительном соглашении к трудовому договору.
Если нигде эта сумма не прописана, то не облагается сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов дистанционщика.
По налогу на прибыль сумма компенсации для включения в расходы аналогичная – или 35 рублей в день по внутренней нормативке, или фактические расходы.
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