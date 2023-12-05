В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными

31 декабря закончится переходный период ЕНС. Это значит, что с 1 января 2024 года налогоплательщикам придется столкнуться с новыми проблемами. Например, с ситуацией, когда ЕНП уплачен, а конкретный налог – нет.
Почему так может произойти, рассказывает эксперт Марина Климова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Обязанность по уплате конкретного налога произойдет только тогда, когда будет опознание этого платежа. То есть в момент уплаты ЕНП, но при условии, что на едином налоговом счете (ЕНС) была отражена совокупная обязанность, которая позволила налоговому органу определить принадлежность этих сумм. Так сказано в п.7 ст. 45 НК.
Если вы к моменту уплаты ЕНП не подали налоговую отчетность или не подали уведомление об исчисленных суммах, то деньги зашли в казначейство и будут лежать там горкой. И никаким образом по бюджетам они разойтись не смогут, — сказала Марина Климова.
Особое внимание нужно обратить тем, кто находится на упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы». Конкретный налог или страховые взносы считаются уплаченными со дня, на который приходится срок их уплаты, если эта сумма зачтена в счет предстоящей обязанности.
Наивно полагать, что, если заранее заплатить все страховые взносы и проинформировать налоговую заявлением, то можно сразу включить эту уплату в расходы и уменьшить налоговую базу по авансовым платежам. Но это совсем не так! Мы не можем приблизить срок уплаты, а только обозначить, что у нас эти деньги зарезервированы в счет будущего платежа, — объяснила эксперт.
Что будет, если заплатить ЕНП, когда совокупная обязанность не сформировалась?
Например, бухгалтер не подал уведомление или подал его таким образом, что налоговики его не приняли. В этом случае будут начисляться пени за каждый календарный день. До тех пор, пока не сформируются данные о совокупной обязанности (п.1 п.3 ст. 75 НК). Просто заплатить ЕНП недостаточно.
Вовремя заплатить – это еще не все. Нужно чтобы налоговый орган понял, что именно ты хотел заплатить, — заявила Марина Климова.
Более того, сама пеня будет начисляться по двойному тарифу — 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока налоговая не сможет опознать платеж. Это в два раза больше, чем если бы была простая задержка в уплате налога в пределах 30 календарных дней.
Комментарии14
Во закрутили!!! Без штопора не обойтись.
Главный бухгалтер
Про это уже были предположения от отдельных форумчан (не будем показывать пальцем) ещё год назад.
В общем-то... ЧТД - что и требовалось доказать.
Да как-то... ничего особо и не накрутили. Налог уплачен тогда - когда он уплачен. Это очевидно. И ничего другого в этом месте нового придумать просто не возможно.
А то что бухгалтер наложил в общак (именно эту роль выполняет ЁНП и ЁНС) стотыщмиллионов - это просто так перечисленные деньги в... ну общак, он и есть.
Вот ЭТО - дейстительно нужно было додуматься что бы придумать такое!
Ну а когда налог не уплачен - естественно будут и пени, и штрафы, и все остальные санкции.
А вообще - придумано всё очень даже красиво!
Главный бухгалтер
....
- что такое красное, круглое
- не знаю
- ну это же помидор
- всё равно не знаю!
Ирина
Кто-бы сомневался, что так оно и будет.
НО ооооочень долго не поймёт, что ты хотел заплатить, потому как уведомление не по контрольным соотношениям, потому как уведомление не сдаётся, потому как
а как его опознать, когда такие бабки крутятся?
Главный бухгалтер
а зачем??!!!
они ещё и умышленно в последнюю неделю выключат приём отчётности - это уже тоже отработано! Ну а раз отчёт они не получали, то и уплаты быть не может!
И заранеее сдать отчёт нельзя! Это им популярно в Росстате объяснили! тоже очень хороший манёвр.
И всё. Сколько бы ты ни платил - будешь должен ещё столько же, если не в двойне!
Пипец!
Впору снимать новый сериал Бандитский... Бандитская Тула! )))))))))))))))))
Специально для этих любителей быстрой езды на бронепоезде объясняю, что раньше для этого существовал КБК. И налоговому органу ничего понимать не надо было. И сальдо взаиморасчетов в разрезе КБК само рассчитывалось.
Какая же скукота была... Пока не появился некий новатор-долбоюноша, офигевающий от собственной гениальности.
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Ещё раз "удоды". Простите насморк.
Главный бухгалтер
да начхать на них!
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
В принципе и на ОСНО то же такая проблема - деньги в бюджет переведены, но налоги ещё не считаются уплаченными - значит в расход их брать по налогу на прибыль нельзя.
Главный бухгалтер
конечно!
В общем-то, при очень большом желании, за то что предприятие производит перечисления неизвестно куда ни за что - за это можно по сути и к ответственности привлечь! Это же просто вывод денег! Необоснованный!!
... если происходит начисление прибыли по кассовому методу.
Надежда ККлерк
Налог на прибыль считается по начислению
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
НК РФ Статья 273. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе
3. Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства налогоплательщиком - приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).
При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:
3) расходы на уплату налогов, сборов и страховых взносов учитываются в составе расходов в размере их фактической уплаты налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности и в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность.
Случай частный для ОСНО и налога на прибыль - но такое может быть...