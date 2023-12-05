Налоги, взносы, пошлины

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными

Также у ИП на УСН «Доходы минус расходы» не получится списать в расходы сумму страховых взносов, которые находятся за пределами отчетного или налогового периода.
508
В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными

31 декабря закончится переходный период ЕНС. Это значит, что с 1 января 2024 года налогоплательщикам придется столкнуться с новыми проблемами. Например, с ситуацией, когда ЕНП уплачен, а конкретный налог – нет.

Почему так может произойти, рассказывает эксперт Марина Климова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Обязанность по уплате конкретного налога произойдет только тогда, когда будет опознание этого платежа. То есть в момент уплаты ЕНП, но при условии, что на едином налоговом счете (ЕНС) была отражена совокупная обязанность, которая позволила налоговому органу определить принадлежность этих сумм. Так сказано в п.7 ст. 45 НК.

Если вы к моменту уплаты ЕНП не подали налоговую отчетность или не подали уведомление об исчисленных суммах, то деньги зашли в казначейство и будут лежать там горкой. И никаким образом по бюджетам они разойтись не смогут, — сказала Марина Климова.

Особое внимание нужно обратить тем, кто находится на упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы». Конкретный налог или страховые взносы считаются уплаченными со дня, на который приходится срок их уплаты, если эта сумма зачтена в счет предстоящей обязанности.

Наивно полагать, что, если заранее заплатить все страховые взносы и проинформировать налоговую заявлением, то можно сразу включить эту уплату в расходы и уменьшить налоговую базу по авансовым платежам. Но это совсем не так! Мы не можем приблизить срок уплаты, а только обозначить, что у нас эти деньги зарезервированы в счет будущего платежа, — объяснила эксперт.

Что будет, если заплатить ЕНП, когда совокупная обязанность не сформировалась?

Например, бухгалтер не подал уведомление или подал его таким образом, что налоговики его не приняли. В этом случае будут начисляться пени за каждый календарный день. До тех пор, пока не сформируются данные о совокупной обязанности (п.1 п.3 ст. 75 НК). Просто заплатить ЕНП недостаточно.

Вовремя заплатить – это еще не все. Нужно чтобы налоговый орган понял, что именно ты хотел заплатить, — заявила Марина Климова.

Более того, сама пеня будет начисляться по двойному тарифу — 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока налоговая не сможет опознать платеж. Это в два раза больше, чем если бы была простая задержка в уплате налога в пределах 30 календарных дней.

Комментарии

14
  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 1 час назад

    Наивно полагать, что, если заранее заплатить все страховые взносы и проинформировать налоговую заявлением, то можно сразу включить эту уплату в расходы и уменьшить налоговую базу по авансовым платежам. Но это совсем не так!

    Во закрутили!!! Без штопора не обойтись.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      Без штопора не обойтись.

      Про это уже были предположения от отдельных форумчан (не будем показывать пальцем) ещё год назад.

      В общем-то... ЧТД  - что и требовалось доказать.

      Во закрутили!!!

      Да как-то... ничего особо и не накрутили. Налог уплачен тогда - когда он уплачен. Это очевидно. И ничего другого в этом месте нового придумать просто не возможно.

      А то что бухгалтер наложил в общак (именно эту роль выполняет ЁНП и ЁНС) стотыщмиллионов - это просто так перечисленные деньги в... ну  общак, он и есть.

      Вот ЭТО - дейстительно нужно было додуматься что бы придумать такое! 

      Ну а когда налог не уплачен - естественно будут и пени, и штрафы, и все остальные санкции.

      А вообще - придумано всё очень даже красиво!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Нужно чтобы налоговый орган понял, что именно ты хотел заплатить,

    ....

    - что такое красное, круглое

    - не знаю

    - ну это же помидор

    - всё равно не знаю!

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 1 час назад

      Ирина

      Кто-бы сомневался, что так оно и будет.

      НО ооооочень долго не поймёт, что ты хотел заплатить, потому как уведомление не по контрольным соотношениям, потому как уведомление не сдаётся, потому как 

      пеня будет начисляться по двойному тарифу — 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока налоговая не сможет опознать платеж

      а как его опознать, когда такие бабки крутятся?

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 1 час назад

        Главный бухгалтер

        а как его опознать,

        а зачем??!!!

        они ещё и умышленно в последнюю неделю выключат приём отчётности - это уже тоже отработано! Ну а раз отчёт они не получали, то и уплаты быть не может!

        И заранеее сдать отчёт нельзя! Это им популярно в Росстате объяснили!  тоже очень хороший манёвр.

        И всё. Сколько бы ты ни платил - будешь должен ещё столько же, если не в двойне!

        Пипец!

        Впору снимать новый сериал Бандитский... Бандитская Тула!  )))))))))))))))))

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 1 час назад

    Нужно чтобы налоговый орган понял, что именно ты хотел заплатить, — заявила Марина Климова.

    Специально для этих любителей быстрой езды на бронепоезде объясняю, что раньше для этого существовал КБК. И налоговому органу ничего понимать не надо было. И сальдо взаиморасчетов в разрезе КБК само рассчитывалось.

    Какая же скукота была... Пока не появился некий новатор-долбоюноша, офигевающий от собственной гениальности.

  • Логотип hub
    hub 51 минуту назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Ещё раз "удоды". Простите насморк.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 38 минут назад

      Главный бухгалтер

      Простите насморк.

      да начхать на них!

  • Логотип hub
    hub 32 минуты назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    В принципе и на ОСНО то же такая проблема - деньги в бюджет переведены, но налоги ещё не считаются уплаченными - значит в расход их брать по налогу на прибыль нельзя.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 19 минут назад

      Главный бухгалтер

      и на ОСНО то же такая проблема

      конечно!

      В общем-то, при очень большом желании, за то что предприятие производит перечисления неизвестно куда ни за что - за это можно по сути и к ответственности привлечь! Это же просто вывод денег! Необоснованный!!

      еньги в бюджет переведены, но налоги ещё не считаются уплаченными - значит в расход их брать по налогу на прибыль нельзя.

      ... если происходит начисление прибыли по кассовому методу.

    • Логотип Над.К
      Над.К
      Сотрудник
      18 минут назад

      Надежда ККлерк

      Налог на прибыль считается по начислению

      • Логотип hub
        hub 12 минут назад

        ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

        НК РФ Статья 273. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе

        3. Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товара (работ, услуг и (или) имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства налогоплательщиком - приобретателем указанных товаров (работ, услуг) и имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей имущественных прав).

        При этом расходы учитываются в составе расходов с учетом следующих особенностей:

        3) расходы на уплату налогов, сборов и страховых взносов учитываются в составе расходов в размере их фактической уплаты налогоплательщиком. При наличии задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности и в те отчетные (налоговые) периоды, когда налогоплательщик погашает указанную задолженность.

        Случай частный для ОСНО и налога на прибыль - но такое может быть...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Ипотека

Минфин собирается изменить правила получения льготной ипотеки

Первоначальный взнос по льготной ипотеке вырастет до 30%, клиенты не смогут взять сразу несколько кредитов с господдержкой, а долговая нагрузка заемщиков не должна будет превышать 50%.

14
Управленческий учет

По какой строке отражается основной капитал в балансе

Основной капитал — строка в балансе как таковая для него не предусмотрена. Однако зная, из каких статей складывается данный показатель, его несложно вычислить на основании данных бухгалтерской отчетности. Для начала определимся с понятием основного капитала (далее — ОК), разберем, какие формы он принимает и где находит свое отражение в балансе.

Иллюстрация: Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
184

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
ФСБУ

На ФСБУ 14/2022 можно перейти ретроспективно и альтернативным способом

С 2024 года надо будет переходить на ФСБУ 14/2022. Есть два способа такого перехода.

58
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на все курсы!

Забирайте профессиональные курсы со скидкой до 86%.

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на все курсы!
20
Логотип Lexintel
Lexintel
Высоковалифицированные специалисты

Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024

В июле 2023 года Президент подписал закон № 316-ФЗ, который, в том числе, вносит ряд существенных изменений, касающихся иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). Разберем, какие изменения уже вступили в силу, а какие нужно будет учитывать в работе с 2024 года

Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024
20
Товарный знак

В товарный знак нельзя включать обозначение «номер один»

Сравнительные утверждения в товарных знаках будут расцениваться ФАС как недобросовестная конкуренция.

1
46
ФСБУ НМА

Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022

С 2024 года в обязательном порядке будет применяться ФСБУ 14/2022.

Какие активы включают в состав НМА по ФСБУ 14/2022
47

Записи вебинаров

694
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Налоги, взносы, пошлины

Проценты на возврате переплаты по налогам: закон и изменения в 2023 году

В соответствии с законом, если налоговые органы задерживают возврат излишне уплаченных налогов, или если они выпускают неправомерные нормативные акты, то на суммы, возвращенные после истечения установленного срока, начисляются проценты.

8
Бухгалтерские программы

Какие изменения в бухгалтерских программах будут в 2024 году

Некоторые программы 1С перестанут поддерживать, с 1 апреля 2024 года вырастут цены на софт, а с 2026 года УПП полностью закроется. Надо успеть перейти на 1С:ERP.

Какие изменения в бухгалтерских программах будут в 2024 году
125
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!

Исследование подтверждает: маркетплейсы рулят.

92% представителей малого и среднего бизнеса торгуют минимум на трех маркетплейсах. Им срочно нужны бухгалтеры в теме!
436
Налог на прибыль

📛 Эксперт назвала 10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности

Задолженность, у которой истек срок исковой давности, надо списать в бухгалтерском и налоговом учете.

📛 Эксперт назвала 10 ошибок бухгалтеров при списании кредиторской и дебиторской задолженности
161
Экспорт

Правительство не будет пересматривать курсовые пошлины в 2023 году

В 2024 году власти могут предоставить экспортерам компенсации и субсидии, а также освободить от пошлин некоторые категории товаров.

40
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Банкротство юридических лиц

Оспаривание сделки по перечислению денег с р/с ООО физлицу 💸

📌Недавно начал заниматься защитой двух сделок по перечислению денежных средств с расчетного счета на счета физ.лиц. Конкурсный управляющий пытается опорочить людей и доказать в суде факт присвоения денежных средств.

12
Налоги, взносы, пошлины

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными

Также у ИП на УСН «Доходы минус расходы» не получится списать в расходы сумму страховых взносов, которые находятся за пределами отчетного или налогового периода.

В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными
14
506
Логотип Клерк
Клерк
Кадровый учет

То, что вам обязательно нужно знать про зарплату и кадры: обзор лучших инструкций на «Клерке»

Пока законодатель стремительно вносит изменения в нормативные акты, бухгалтеры и кадровики пьют валидол, пытаясь во всем разобраться. Мы решили упростить вашу жизнь и собрали подборку полезных материалов по кадровым и зарплатным вопросам. Пользуйтесь.

То, что вам обязательно нужно знать про зарплату и кадры: обзор лучших инструкций на «Клерке»
90
НДФЛ

Когда компенсация дистанционщикам не облагается НДФЛ, взносами и идет в расходы

Возмещение расходов дистанционного работника за оборудование и программно-технические средства не облагается НДФЛ и страховыми взносами в сумме не более 35 рублей в день.

74
Логотип Ортикон Групп
Ортикон Групп
Аренда

Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности

Национальные оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма в России, которые проводились в 2022 году, показывают, что преступники применяют разные методы, чтобы незаконно перемещать деньги или придавать правомерный вид активам, добытым нечестным путем. Один из методов — проведение подобных операций через лизинговую компанию.

Какие операции клиентов должны вызывать подозрения при осуществлении лизинговой деятельности
269
Налоги, взносы, пошлины

31 декабря закончится переходный период ЕНС

С 1 января 2024 года банки перестанут принимать платежное распоряжение со статусом «02», для всех авансов нужно сформировать одно уведомление.

1
169
Общество

Почти 40% релокантов вернулись в Россию

Релоканты возвращаются на родину из-за высоких требований к получению ВНЖ в иностранных государствах, а также из-за отсутствия работы.

2
165
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Получат ли клиенты вычет по НДС, если ИП использует НПД, вместо ОСНО?

Здравствуйте! Столкнулась с проблемой такой. Пришел ИП ко мне на общей системе. Были продажи, были покупки. Все сделали, подали. Захожу сейчас в личный кабинет налоговой и вижу, что у него стоит система НПД, вместо ОСНО.

25