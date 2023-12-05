В 2024 году бухгалтеров ждут новые сюрпризы от ЕНС: деньги на ЕНП поступили, а конкретные налоги окажутся неуплаченными

Также у ИП на УСН «Доходы минус расходы» не получится списать в расходы сумму страховых взносов, которые находятся за пределами отчетного или налогового периода.

31 декабря закончится переходный период ЕНС. Это значит, что с 1 января 2024 года налогоплательщикам придется столкнуться с новыми проблемами. Например, с ситуацией, когда ЕНП уплачен, а конкретный налог – нет.

Почему так может произойти, рассказывает эксперт Марина Климова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Обязанность по уплате конкретного налога произойдет только тогда, когда будет опознание этого платежа. То есть в момент уплаты ЕНП, но при условии, что на едином налоговом счете (ЕНС) была отражена совокупная обязанность, которая позволила налоговому органу определить принадлежность этих сумм. Так сказано в п.7 ст. 45 НК.

Если вы к моменту уплаты ЕНП не подали налоговую отчетность или не подали уведомление об исчисленных суммах, то деньги зашли в казначейство и будут лежать там горкой. И никаким образом по бюджетам они разойтись не смогут, — сказала Марина Климова.

Особое внимание нужно обратить тем, кто находится на упрощенной системе налогообложения «Доходы минус расходы». Конкретный налог или страховые взносы считаются уплаченными со дня, на который приходится срок их уплаты, если эта сумма зачтена в счет предстоящей обязанности.

Наивно полагать, что, если заранее заплатить все страховые взносы и проинформировать налоговую заявлением, то можно сразу включить эту уплату в расходы и уменьшить налоговую базу по авансовым платежам. Но это совсем не так! Мы не можем приблизить срок уплаты, а только обозначить, что у нас эти деньги зарезервированы в счет будущего платежа, — объяснила эксперт.

Что будет, если заплатить ЕНП, когда совокупная обязанность не сформировалась?

Например, бухгалтер не подал уведомление или подал его таким образом, что налоговики его не приняли. В этом случае будут начисляться пени за каждый календарный день. До тех пор, пока не сформируются данные о совокупной обязанности (п.1 п.3 ст. 75 НК). Просто заплатить ЕНП недостаточно.

Вовремя заплатить – это еще не все. Нужно чтобы налоговый орган понял, что именно ты хотел заплатить, — заявила Марина Климова.

Более того, сама пеня будет начисляться по двойному тарифу — 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока налоговая не сможет опознать платеж. Это в два раза больше, чем если бы была простая задержка в уплате налога в пределах 30 календарных дней.