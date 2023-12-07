Система «Мир» не будет брать комиссию с банков за платежи на Госуслугах

Платежная система «Мир» теперь не будет брать с банков комиссию по платежам на Госуслугах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на лидера направления по разработке технологических стандартов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергея Панина.
Теперь платежи, которые были совершены через портал Госуслуг, будут маркироваться новым учетным кодом. Межбанковские комиссии для таких операций обнулят.
Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям, — сказал Сергей Панин.
Недавно мы писали, что поставщики услуг смогут быстро выставлять электронные счета заказчикам с помощью платежной системы «Мир».
Комментарии4
Главный бухгалтер
А зачем мне расчёты каких-то там банков???
С ЛЮДЕЙ-то будут брать комиссию??
с налоговых платежей комиссии не брали и до.
может и теперь с отдельных госпошлин решились
там других платежей и не бывает
Главный бухгалтер
Ну, зайдите для интереса в РСХБ. Или любимую Почту.
Потом расскажите
В Сбере с ОТДЕЛЬНЫХ не берут. Даже крупно удивиться иной раз приходится!
а РСХБ выдумал себе прослойку: они ВСЕ платежи перечисляют в какую-то помойку "Город" и... со спокойной совестью берут комиссию что бы ты ни оплачивал. Ладно там со всем остальным - там ещё нужно разбираться что подпадает, а что нет... Но НАЛОГИ!!!! Про них всем и каждому известно, что налоги уплачиваются без комиссии. Нет: там и с них берут!
бывает такое не редко
а куда это вы женщину посылаете? 😂