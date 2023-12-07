Система «Мир» не будет брать комиссию с банков за платежи на Госуслугах

Банкам обнулят комиссию за обработку платежей, которые совершают пользователи на портале Госуслуги.

Платежная система «Мир» теперь не будет брать с банков комиссию по платежам на Госуслугах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на лидера направления по разработке технологических стандартов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергея Панина.

Теперь платежи, которые были совершены через портал Госуслуг, будут маркироваться новым учетным кодом. Межбанковские комиссии для таких операций обнулят.

Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям, — сказал Сергей Панин.

Недавно мы писали, что поставщики услуг смогут быстро выставлять электронные счета заказчикам с помощью платежной системы «Мир».