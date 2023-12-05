Регионы смогут пресекать работу «наливаек» в многоквартирных домах

У региональных властей появится право запретить деятельность заведений, которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные напитки.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому у регионов появится право запрещать розничную продажу пива и пивных напитков в «наливайках» на первых этажах многоквартирных домов.

Такие заведения днем работают как магазины, а вечером как кафе с алкогольными напитками. Зачастую их работа не прекращается и в ночное время.

Деятельность именно объектов общественного питания, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, вызывает наибольшее количество нареканий и жалоб со стороны жителей, — сказано в пояснительной записке.

Законопроект предполагает ограничить время продажи алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Кроме того, продавать пиво и пивные напитки будет можно только в кафе, ресторанах, барах и буфетах.