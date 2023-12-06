Страховые взносы на выплаты старшим по дому Минфин объясняет заботой об их пенсии

На общем собрании собственников помещений в МКД выбирают управляющую организацию, членов совета МКД и председателя совета МКД. Также жильцы принимают решение о выплате вознаграждения этим домовым активистам.

Деньги собирают с жильцов, и старшие по дому получают их через управляющую компанию.

В такой ситуации у председателя совета МКД возникают трудовые отношения с физлицами – собственниками квартир, а УК – это страхователь. Она должна платить страховые взносы.

Если не будет взносов, люди пострадают, утверждает Минфин в письме от 10.11.2023 № 03-15-05/107294.

У них не будут идти взносы на будущую пенсию. А те, кто уже на пенсии, без этих взносов лишится перерасчета пенсии.

Между тем, перерасчет пенсии от этих взносов – максимум 300 рублей, а потеря индексации пенсии из-за них – около 1 тыс. рублей.

О том, что выплата старшим по дому облагается НДФЛ и страховыми взносами, также сообщает ФНС в письме от 16.11.2023 № ЗГ-3-11/14923.

Управляющая компания – налоговый агент по НДФЛ и страхователь по взносам.

Чтобы не возникало вопросов по взносам с выплат старшим по дому, законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ внесли поправки в НК РФ. Они заработают с 2024 года.