НДС

👬 Восстанавливать НДС с уплаченного аванса надо одновременно с начислением налога у поставщика

Когда поставщик отражает у себя отгрузку с начислением НДС, тогда покупатель и должен восстановить НДС с аванса, в счет которого идет отгрузка.

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2023 № 03-07-11/105647.

Поясним ситуацию.

  • Фирма №1 20.06 заплатила фирме №2 аванс 120 000 руб.

  • Получив авансовую счет-фактуру на 120 тыс. рублей, фирма №1 взяла на вычет НДС в сумме 20 тыс. руб. во 2 квартале.

  • 30.09 фирма №2 отгружает товар фирме №1 на 132 тыс. рублей.

  • Этот товар фирма №1 принимает на учет 01.10.

  • Соответственно, фирма №2 начисляет НДС с этой отгрузки в сумме 22 тыс. рублей.

  • Фирма №1 принимает на вычет этот НДС в 4 квартале и тогда же восстанавливает НДС с аванса, который ранее был взят к вычету (в сумме 20 тыс. руб.). Но это неправильно.

Фирма №1 должна восстановить НДС в 3 квартале, даже если товар взят на учет в 4 квартале. Ориентироваться надо на продавца (фирму №2). Когда он произвел отгрузку по своим документам, тогда покупатель и обязан восстановить НДС.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письмах  от 07.06.2023 № 03-07-11/52611, от 31.08.2022 № 03-07-11/84811.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Ранее мы проводили опрос на тему восстановления НДС с полученных авансов. Выяснилось, что большинство бухгалтеров вообще изначально не берут на вычет НДС с выданных авансов, поэтому и восстанавливать им нечего.

Остальные в основном восстанавливают НДС одновременно с вычетом по этой покупке, даже если он идет позже даты, указанной в счете-фактуре поставщика.

Отметим, пока товар в пути, он еще не принадлежит покупателю. Но продавец отгрузку уже отразил, НДС с нее начислил и ФНС хочет, чтобы в этот же период покупатель восстановил НДС. А когда он примет на вычет НДС с этой покупки, налоговиков не интересует. Главное, чтобы покупатель восстановил НДС.

Комментарии

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