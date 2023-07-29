👉👈 Восстановить НДС с уплаченного аванса надо в том квартале, когда поставщик отразил отгрузку

Эту проблему Минфин рассмотрел в письме от 07.06.2023 № 03-07-11/52611.
Напомним суть проблемы: компаниям сообщают о неправомерности применения вычета по НДС по своему собственному счету-фактуре, который ранее выставляли покупателю. В момент отгрузки продавец снова начисляет НДС, а ранее исчисленный по авансу – берет на вычет.
Но ФНС хочет, чтобы этот авансовый счет-фактура одновременно был отражен у покупателя к восстановлению. Покупатель не проводит восстановление, а претензии – к поставщику.
Например, продавец отразил отгрузку во 2 квартале и принял НДС с аванса к вычету, а покупатель отразил покупку в 3 квартале и тогда же восстановил НДС.
Но налоговики ищут этот НДС в книге продаж покупателя во 2 квартале и не находят.
Поэтому Минфину предложили внести поправки в НК РФ, чтобы покупатель всегда отражал восстановление тогда, когда была отгрузка товара у поставщика, а не когда покупатель поставил его на учет.
Но Минфин заявил, что и сейчас работает такое правило.
Когда продавец произвел отгрузку товаров в одном квартале, а покупатель принял их на учет в другом, обязанность покупателя по восстановлению НДС с аванса возникает в том квартале, в котором продавец произвел отгрузку.
Кстати, Минфин и раньше утверждал, что когда продавец отгрузил товар – это сигнал для восстановления НДС с аванса у покупателя (письмо от 31.08.2022 № 03-07-11/84811).
А как делаете вы?
Комментарии1
Коврижных Ольга Александровна
На работе столкнулась с ситуацией восстановления НДС с выданных авансов: в 2-3 квартале 2022 года, как покупатель оборудования, а в 4 квартале 2022 - 1 квартале 2023 года, как поставщик оборудования.
С покупателя будут налоговая инспекция будет требовать восстановить НДС в том квартале, в котором поставщик отразил реализацию, а с поставщика подтвердить факт реализации оборудования счет-фактурой (при желании можно еще и документы от покупателя представить, что он его принял.
Короче, Минфин и налоговые инспекции бдят, что ни рубля НДС мимо бюджета не уплыло.