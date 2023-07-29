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НДС

👉👈 Восстановить НДС с уплаченного аванса надо в том квартале, когда поставщик отразил отгрузку

С 2021 года налоговики поменяли алгоритм камеральных проверок и пошли требования о разрывах по НДС с авансовых счетов-фактур. В Минфин поступило предложение внести поправки в НК РФ, чтобы избежать этих нестыковок. Но поправки не нужны, потому что в НК РФ и так уже все предусмотрено.
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Эту проблему Минфин рассмотрел в письме от 07.06.2023 № 03-07-11/52611.

Напомним суть проблемы: компаниям сообщают о неправомерности применения вычета по НДС по своему собственному счету-фактуре, который ранее выставляли покупателю. В момент отгрузки продавец снова начисляет НДС, а ранее исчисленный по авансу – берет на вычет.

Но ФНС хочет, чтобы этот авансовый счет-фактура одновременно был отражен у покупателя к восстановлению. Покупатель не проводит восстановление, а претензии – к поставщику.

Например, продавец отразил отгрузку во 2 квартале и принял НДС с аванса к вычету, а покупатель отразил покупку в 3 квартале и тогда же восстановил НДС.

Но налоговики ищут этот НДС в книге продаж покупателя во 2 квартале и не находят.

Поэтому Минфину предложили внести поправки в НК РФ, чтобы покупатель всегда отражал восстановление тогда, когда была отгрузка товара у поставщика, а не когда покупатель поставил его на учет.

Но Минфин заявил, что и сейчас работает такое правило.

Когда продавец произвел отгрузку товаров в одном квартале, а покупатель принял их на учет в другом, обязанность покупателя по восстановлению НДС с аванса возникает в том квартале, в котором продавец произвел отгрузку.

Кстати, Минфин и раньше утверждал, что когда продавец отгрузил товар – это сигнал для восстановления НДС с аванса у покупателя (письмо от 31.08.2022 № 03-07-11/84811).

А как делаете вы?

Когда вы проводите восстановление НДС с аванса поставщику?

Комментарии

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  • Логотип Ольга Коврижных
    Ольга Коврижных 5 минут назад

    Коврижных Ольга Александровна

    На работе столкнулась с ситуацией восстановления НДС с выданных авансов: в 2-3 квартале 2022 года, как покупатель оборудования, а в 4 квартале 2022 - 1 квартале 2023 года, как поставщик оборудования.

    С покупателя будут налоговая инспекция будет требовать восстановить НДС в том квартале, в котором поставщик отразил реализацию, а с поставщика подтвердить факт реализации оборудования счет-фактурой (при желании можно еще и документы от покупателя представить, что он его принял.

    Короче, Минфин и налоговые инспекции бдят, что ни рубля НДС мимо бюджета не уплыло.

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