👉👈 Восстановить НДС с уплаченного аванса надо в том квартале, когда поставщик отразил отгрузку

С 2021 года налоговики поменяли алгоритм камеральных проверок и пошли требования о разрывах по НДС с авансовых счетов-фактур. В Минфин поступило предложение внести поправки в НК РФ, чтобы избежать этих нестыковок. Но поправки не нужны, потому что в НК РФ и так уже все предусмотрено.

Эту проблему Минфин рассмотрел в письме от 07.06.2023 № 03-07-11/52611.

Напомним суть проблемы: компаниям сообщают о неправомерности применения вычета по НДС по своему собственному счету-фактуре, который ранее выставляли покупателю. В момент отгрузки продавец снова начисляет НДС, а ранее исчисленный по авансу – берет на вычет. Но ФНС хочет, чтобы этот авансовый счет-фактура одновременно был отражен у покупателя к восстановлению. Покупатель не проводит восстановление, а претензии – к поставщику.

Например, продавец отразил отгрузку во 2 квартале и принял НДС с аванса к вычету, а покупатель отразил покупку в 3 квартале и тогда же восстановил НДС.

Но налоговики ищут этот НДС в книге продаж покупателя во 2 квартале и не находят.

Поэтому Минфину предложили внести поправки в НК РФ, чтобы покупатель всегда отражал восстановление тогда, когда была отгрузка товара у поставщика, а не когда покупатель поставил его на учет.

Но Минфин заявил, что и сейчас работает такое правило.

Когда продавец произвел отгрузку товаров в одном квартале, а покупатель принял их на учет в другом, обязанность покупателя по восстановлению НДС с аванса возникает в том квартале, в котором продавец произвел отгрузку.

Кстати, Минфин и раньше утверждал, что когда продавец отгрузил товар – это сигнал для восстановления НДС с аванса у покупателя (письмо от 31.08.2022 № 03-07-11/84811).

А как делаете вы?