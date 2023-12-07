УСН

😟 Бизнес на УСН, у которого изъяли недвижимость для госнужд, должен платить за это налог

Компенсация за изъятую недвижимость при УСН не облагается НДС, потому что упрощенцы – в принципе не плательщики НДС. А вот налог по УСН придется заплатить. Но скоро и его не будет.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.11.2023 № 03-07-11/105095.

Перечень доходов, не учитываемых при УСН, установлен статьей 251 НК и является закрытым.

Возмещение, полученное за изъятие недвижимости для государственных нужд, там не поименовано.

Значит, будет налог. Более того, этот доход учитывают для лимита по УСН. Если он превысится, компания слетит с УСН на ОСНО.

Таким образом, изъятие недвижимости лишает компанию не только самой недвижимости, но права на УСН.

Между тем, уже разработаны поправки в НК РФ, освобождающие упрощенцев от налога при изъятии у них земли и недвижимости. Про них мы рассказывали тут.

Комментарий главного редактора «Клерка»

По этому вопросу сейчас идут споры. Минфин настаивает, что будет налог. ФНС под давлением судебной практики согласилась, что налога не будет (письмо от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@).

ВАС ранее указывал, что в расчет компенсации бизнесу за изъятую местными или федеральными властями землю не берут налог на прибыль, который должен уплатить бывший собственник, лишенный своего имущества. А раз так, то и платить налог с такой компенсации не надо (дело № А32-7432/2007-56/191-2008-56/23).

Поправки в НК РФ должны исправить эту ситуацию.

Комментарии

1
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 32 минуты назад

    Ирина

    изъятие недвижимости лишает компанию не только самой недвижимости, но права на УСН

    Феерично!!!

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