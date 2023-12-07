Как инспекторы готовятся к выездным налоговым проверкам

В 2024 году ФНС будет в первую очередь обращать внимание на Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей» Вячеслав Василевский.
Реестр представляет собой закрытую базу, в которую включаются компании, проводящие сделки с сомнительными контрагентами.
Инспекторы будут отбирать налогоплательщиков на основе всестороннего анализа информации о бизнесе с учетом критериев риска налоговых правонарушений.
После чего будет сформирован список лиц для предпроверочного анализа. Они могут быть включены в проект плана выездных налоговых проверок.
С третьего квартала 2023 года организации из этого списка начинают приглашать на комиссии по добровольному побуждению, чтобы уточнить свои налоговые обязательства.
Предварительная сумма к добровольному побуждению составляла от 30 до 50 млн рублей, — сказал Вячеслав Василевский.
Если бизнес этого не сделал и не представил достаточную доказательную базу по реальности сделок, то предприятие получает выездную налоговую проверку. Будут проверять деятельность за три года.
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Комментарии2
Главный бухгалтер
Элементарно: две недели не едят и не пьют
Главный бухгалтер
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