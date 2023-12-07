Как инспекторы готовятся к выездным налоговым проверкам

Налоговики в 2024 году будут назначать бизнесу ВНП, если компания попала в реестр потенциальных выгодоприобретателей и добровольно не уточнила свои обязательства.

В 2024 году ФНС будет в первую очередь обращать внимание на Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей» Вячеслав Василевский.

Реестр представляет собой закрытую базу, в которую включаются компании, проводящие сделки с сомнительными контрагентами.

Инспекторы будут отбирать налогоплательщиков на основе всестороннего анализа информации о бизнесе с учетом критериев риска налоговых правонарушений.

После чего будет сформирован список лиц для предпроверочного анализа. Они могут быть включены в проект плана выездных налоговых проверок.

С третьего квартала 2023 года организации из этого списка начинают приглашать на комиссии по добровольному побуждению, чтобы уточнить свои налоговые обязательства.

Предварительная сумма к добровольному побуждению составляла от 30 до 50 млн рублей, — сказал Вячеслав Василевский.

Если бизнес этого не сделал и не представил достаточную доказательную базу по реальности сделок, то предприятие получает выездную налоговую проверку. Будут проверять деятельность за три года.