За год число малых и средних предприятий выросло на 5,6%

Сейчас работает 6,2 млн представителей МСП. Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса достигли 7,7 трлн рублей.

В ноябре 2023 года число представителей МСП увеличилось на 5,6% по сравнению с прошлым годом и составило 6,2 млн. Об этом сказано на сайте ФНС.

Общий объем налоговых поступлений от МСП за 10 месяцев вырос на 24% до 7,7 трлн рублей. Поступления от МСП составляют пятую часть от всех поступлений в бюджетную систему, — сказал глава ФНС Даниил Егоров.

С января по октябрь малые и средние предприятия заплатили:

1,6 трлн рублей страховых взносов. Это на 29% больше, чем за тот же период 2022 года;

2,5 трлн рублей НДС, на 30% больше;

1,3 трлн рублей НДФЛ, на 16% больше;

0,9 трлн рублей в качестве поступлений от применения специальных налоговых режимов (УСН, ЕСХН, патент, НПД). Это на 14% больше, чем в прошлом году.

Президент «Опоры России» Александр Калинин рассказал, что введение нулевого НДС для предприятий общественного питания позволило увеличить налоговые поступления на 50%, фонд оплаты труда вырос на 80%, а зарплата сотрудников стала больше на 40%.