Комиссионные при оплате ЖКХ отменят, но не всем

Сегодня Госдума примет закон об отмене комиссионных при оплате ЖКХ. Список категорий граждан, которым будет положена такая льгота, позже определит правительство.

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, который изначально предполагал полный запрет взимать комиссии при оплате коммуналки. Судя по поправкам, инициативу решили смягчить, пишут «Ведомости».

В частности, теперь банк не будет иметь право взимать вознаграждение за оплату ЖКХ физлицами, «которые нуждаются в социальной поддержке». Перечень таких лиц установит Белый дом после принятия закона.

Ранее предполагалось, что вознаграждение с граждан не сможет и взимать «оператор почтовой связи». Но теперь эту оговорку из законопроекта исключают. Это изменение пояснил член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Госдумы Александр Хинштейн, назвав причиной выведения организации из-под действия закона особенность ее работы.

«В отличие от банков, которые в значительной степени принимают эти платежи в цифровом виде, почта эти услуги осуществляет только в очном порядке: граждане приходят в отделение, задействуют операционисток», —заявил депутат.

По словам Хинштейна, комиссии за ЖКХ приносят «Почте России» до 4,5 млрд руб.