Блокировка счетов налоговой инспекцией

Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС

Долг певицы перед ФНС висит уже минимум три недели. На данный момент сумма составляет до 968 тысяч рублей.

Налоговики могут заблокировать счета певице Ладе Дэнс из-за образовавшейся задолженности почти в один миллион рублей, передает Telegram-канал SHOT.

Есть риск, что артистке могут заблокировать банковский счет или не выпустить за границу, если задолженность не будет погашена.

  • Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что блогер Елена Блиновская за несколько дней погасила свою задолженность перед налоговой почти на 1,5 млрд рублей. По его данным, по запросу суммы долга предпринимательницы на сайте ФНС числился ноль. Позднее адвокат Блиновской опровергла информацию о выплате долга заявив, что возможности погасить такой долг у Блиновской сейчас нет.

Комментарии

4
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час

    кто следующий, Леонтьев?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    ничего удивительного, не только ей блокируют и другим, гораздо за меньшие суммы

  • Логотип meleshenckovladimir
    meleshenckovladimir 56 мин

    Бедная Лада Дынс! Пора менять фамилию на Гранта или Калина )))

  • Логотип IriEro
    IriEro
    20 мин

    Ирина

    За старичков взялись. Никакого стыда нет!))))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Опубликуется 07.12.23 в 13:49
Бухгалтеры

🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

Бухгалтеры и охранники малопродуктивны. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

2
Логотип Aleksey Ivanov
Aleksey Ivanov
Обучение для бухгалтеров

Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии

Делюсь отзывом о конференции. С фоточками, респектами и критикой.

Как я съездил на Клерк.Конференцию в Москву. Отзыв о мероприятии
14

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Субсидии для бизнеса

Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году

В кризисных условиях наряду с действующими программами вводятся дополнительные меры поддержки малому и среднему бизнесу. В 2024 году помощь будет предоставляться как зарегистрированным субъектам предпринимательства, так и лицам, только планирующим открытие своего дела. Поддержка не ограничивается финансовыми ресурсами и льготами, а распространяется на созданные инструменты в информационном пространстве.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
751
ВЭД

Яйца подорожали. Минсельхоз придумал, как сделать куриное мясо и яйца доступнее

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию рассмотрит вопрос об обнулении импортных пошлин на куриное мясо и яйца сроком на шесть месяцев.

58
Логотип Елена Лучинина
Елена Лучинина
Личный бренд

Что нужно знать правообладателю о продлении бренда? Когда пора продлевать товарный знак

Исключительное право на товарный знак действует 10 лет. Когда и как правообладатель может его продлить?

7
Логотип Астрал
Астрал
Индивидуальный предприниматель

Новые правила 2023–2024: как ИП на ПСН и УСН уменьшить налоги на страховые взносы

После введения в 2023 году ЕНС существенно изменился порядок учета страховых взносов при расчете налога по УСН и ПСН. Разберем, по каким теперь правилам происходит уменьшение патента и налога по УСН на страховые взносы, какие особенности установлены в 2023 году и что нужно учесть в 2024 году.

Новые правила 2023–2024: как ИП на ПСН и УСН уменьшить налоги на страховые взносы
101
Социальный вычет

❗ Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года

Для оформления соцвычета по НДФЛ, например, на обучение или фитнес, сейчас нужен договор и чек. С 2024 года нужна будет только справка. Но справки применяют к расходам, которые будут с 2024 года.

100

Записи вебинаров

696
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!

Скидки до 80% на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров. Успейте записаться по самым выгодным ценам до 8 декабря.

🎄«Клерк» объявляет зимнюю акцию и дарит скидки на лучшие курсы и подписку Клерк.Премиум!
605
Логотип nlukina
nlukina
Маркетинг

😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?

У нас на «Клерке» у всех котозависимость. Да, мы очень любим котиков и поэтому часто добавляем их в свою рекламу. Решили узнать ваше мнение, как вы к такой рекламе относитесь. А заодно просим вас выбрать лучшую которекламу «Клерка».

😻Ничего лишнего, только коты. Котореклама на «Клерке» — хорошо или плохо?
7
57
Логотип LRurist
LRurist
ЕГРЮЛ

Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен

Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен. 13.11.2023 вступили в силу поправки, внесенные в Закон о государственной регистрации юрлиц и ИП  Федеральным законом от 02.11.23 № 519-ФЗ.

Перечень оснований для исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП расширен
20
Логотип Мегамаркет
Мегамаркет
Маркетплейсы

Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи

Неправильное ценообразование, нехватка данных о целевой аудитории и неверная стратегия продвижения — лишь некоторые из причин низких продаж селлеров на маркетплейсе. Рассказываем, какие ошибки чаще всего ведут к неуспеху бизнеса на онлайн-площадках, а также дадим рекомендации, как этих ошибок избежать.

Топ ошибок селлера на маркетплейсах: почему у меня маленькие продажи
30
Блокировка счетов налоговой инспекцией

Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС

Долг певицы перед ФНС висит уже минимум три недели. На данный момент сумма составляет до 968 тысяч рублей.

4
170
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как отразить в 1С удержание вознаграждения платежной системе?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в 1С удержание вознаграждения платежной системе?

5
Общество

Минздрав: ограничения на продажу алкоголя снизили его потребление в два раза

В Минздраве сообщили о уменьшении уровня потребления алкоголя после введения ограничений на его продажу. За последние 15 лет этот показатель уменьшился в два раза.

12
131
Логотип Астрал
Астрал
ЭДО

Доверенность на ТМЦ: для чего она нужна и как оформить

Исключить вероятность кражи товаров в момент их передачи от продавца к покупателю поможет такой документ, как доверенность на получение торгово-материальных ценностей. Как правильно оформить его и какие формы бланков этой доверенности существуют, читайте в статье.

Доверенность на ТМЦ: для чего она нужна и как оформить
52
НДС

Кукурузные палочки можно продавать с НДС 10%, даже если в пачку положить игрушку

Продовольственные товары из перечня облагаются НДС по ставке 10%. Кукурузные палочки входят в этот перечень.

1
47
Логотип СберРешения
СберРешения
Компенсации работникам

Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь

В должностные обязанности некоторых сотрудников в числе прочего входят продолжительные переговоры с контрагентами организации, клиентами или государственными структурами. Работодатель, в свою очередь, должен компенсировать сотруднику расходы на мобильную связь или обеспечить его сим-картой с корпоративным тарифом.

Как компенсировать работникам расходы на мобильную связь
45
Логотип KL
KL
Интернет и IT

Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных

Утечка финансовой информации может ухудшить репутацию компанию и повлечь потерю денег. Это и прямые убытки, и расходы, чтобы исправить последствия разглашения данных, затраты на судебные разбирательства, налоговые проверки, а еще — потеря заказчиков и даже остановка бизнес-процессов. Расскажем, как минимизировать риск потери данных в финансовом секторе.

Как защитить бухгалтерию и финансовый сектор от утечек данных
1
432
Бухгалтеры

🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

20
4,9 тыс.
Логотип Алексей Марков
Алексей Марков
Ведение бизнеса

Снег, лопата и стартап. Пара мыслей о кэшфлоу

Много кто умеет чистить снег, но правильно это могут делать не только лишь все. Проблема в том, что снег выпадает неравномерно: то идёт, то не идёт. Непонятный он какой-то. (Как и вся наша жизнь).

9
94