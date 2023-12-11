Ладе Дэнс грозит блокировка счетов из-за крупного долга перед ФНС

Налоговики могут заблокировать счета певице Ладе Дэнс из-за образовавшейся задолженности почти в один миллион рублей, передает Telegram-канал SHOT.
Есть риск, что артистке могут заблокировать банковский счет или не выпустить за границу, если задолженность не будет погашена.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что блогер Елена Блиновская за несколько дней погасила свою задолженность перед налоговой почти на 1,5 млрд рублей. По его данным, по запросу суммы долга предпринимательницы на сайте ФНС числился ноль. Позднее адвокат Блиновской опровергла информацию о выплате долга заявив, что возможности погасить такой долг у Блиновской сейчас нет.
Комментарии4
кто следующий, Леонтьев?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
ничего удивительного, не только ей блокируют и другим, гораздо за меньшие суммы
Бедная Лада Дынс! Пора менять фамилию на Гранта или Калина )))
Ирина
За старичков взялись. Никакого стыда нет!))))