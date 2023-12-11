❗ Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года

Для оформления соцвычета по НДФЛ, например, на обучение или фитнес, сейчас нужен договор и чек. С 2024 года нужна будет только справка. Но справки применяют к расходам, которые будут с 2024 года.

Чтобы получить вычет за фитнес, образование, пенсионные взносы и страховки за 2023 год в 2024 году, нужно по-старинке прикладывать к декларации 3-НДФЛ весь комплект документов.

Новые справки будут применяться в течение 2024 года для подтверждения права налогоплательщиков на получение социальных налоговых вычетов у налоговых агентов. С 2025 года – для их получения в упрощенном порядке (по заявлению без 3-НДФЛ), а также при заявлении вычета на основании декларации 3-НДФЛ.

То есть с 2024 года вместо пакета документов для получения вычета нужно будет представить только справку об оплате услуг, которую можно получить у оказавших их организаций и ИП.

Если у последних есть техническая возможность электронного информационного обмена с ФНС, то и справку предоставлять не потребуется.

Такое разъяснение дает ФНС.

Напомним, недавно утвердили пять справок для соцвычетов по НДФЛ.

Смотрите в таблице, какие справки утвердили.