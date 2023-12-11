❗ Социальный вычет по НДФЛ за 2023 год оформляют по старым правилам без справок. Новые справки заработают с 2024 года

Чтобы получить вычет за фитнес, образование, пенсионные взносы и страховки за 2023 год в 2024 году, нужно по-старинке прикладывать к декларации 3-НДФЛ весь комплект документов.
Новые справки будут применяться в течение 2024 года для подтверждения права налогоплательщиков на получение социальных налоговых вычетов у налоговых агентов.
С 2025 года – для их получения в упрощенном порядке (по заявлению без 3-НДФЛ), а также при заявлении вычета на основании декларации 3-НДФЛ.
То есть с 2024 года вместо пакета документов для получения вычета нужно будет представить только справку об оплате услуг, которую можно получить у оказавших их организаций и ИП.
Если у последних есть техническая возможность электронного информационного обмена с ФНС, то и справку предоставлять не потребуется.
Такое разъяснение дает ФНС.
Напомним, недавно утвердили пять справок для соцвычетов по НДФЛ.
Смотрите в таблице, какие справки утвердили.
Приказ ФНС
Справка
об оплате медицинских услуг
об оплате услуг фитнеса
об оплате образовательных услуг
об уплате пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения
об уплате страховых взносов по добровольному страхованию
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