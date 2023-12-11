Минфин дал лаконичные разъяснения про НМА: читайте ФСБУ 14/2022, там все ответы

Не знаете, относится ли актив к нематериальным? Читайте ФСБУ 14/2022, там все написано.

Примерно такое разъяснение дает Минфин в письме от 08.11.2023 № 07-01-10/106430.

Для целей бухучета объектом нематериальных активов считается актив, характеризующийся одновременно признаками, установленными в пункте 4 ФСБУ 14/2022.

В другом письме от 02.11.2023 № 07-01-09/104707 Минфин пояснил, что лицензии на осуществление отдельных видов деятельности считаются нематериальными активами при соответствии признакам, установленным ФСБУ 14/2022.

Кстати, у нас есть таблица характеристик разных видов НМА.

Сейчас по ПБУ 14/2017 лицензии – это не НМА. По новому стандарту – могут быть варианты.

Кстати, вышли рекомендации Фонда «НРБУ «БМЦ» по ФСБУ 14/2022 о том, как учитывать деловую репутацию (гудвил).

Основные отличия нынешнего и будущего порядка учета НМА (по ПБУ 14/2007 и ФСБУ 14/2022 смотрите здесь.