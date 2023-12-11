🎓Вебинар: Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль. 8 декабря в 11:00 мск!

Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.

Банки пристальнее следят за проводимыми клиентами операциями, и многие ИП и компании уже столкнулись с блокировкой счета. Как избежать блокировки по 115-ФЗ, как оценить риски, какие операции вызывают подозрение у банков. Обо всем этом расскажем на вебинаре.

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Спикер — Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем

На вебинаре разберем:

Порядок отнесения бизнеса к степени риска.

Какие документы банк может запросить.

Что делать, если банк приостановил операции по счету.

Причины блокировки по 115-ФЗ.

Как бизнесу не стать жертвой банков.

Ждем вас на вебинаре 8 декабря в 11:00 мск!