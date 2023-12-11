🎓Вебинар: Как не допустить блокировки счета по 115-ФЗ. Банки ужесточают контроль. 8 декабря в 11:00 мск!

Банки пристальнее следят за проводимыми клиентами операциями, и многие ИП и компании уже столкнулись с блокировкой счета. Как избежать блокировки по 115-ФЗ, как оценить риски, какие операции вызывают подозрение у банков. Обо всем этом расскажем на вебинаре.
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Спикер — Екатерина Тишакова, основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем
На вебинаре разберем:
Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
Какие документы банк может запросить.
Что делать, если банк приостановил операции по счету.
Причины блокировки по 115-ФЗ.
Как бизнесу не стать жертвой банков.
Ждем вас на вебинаре 8 декабря в 11:00 мск!
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