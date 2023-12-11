Путин предложил страховать инвестиционные счета на 1,4 млн рублей

Президент Владимир Путин заявил, что необходимо ввести механизм страхования средств и ценных бумаг инвесторов. Об этом пишет «РБК».
Считаю, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Здесь максимальная сумма страховки, страхового покрытия может составлять 1,4 млн на человека. То есть столько же, как при страховании банковских вкладов, — сказал Владимир Путин.
Также он добавил, что из-за санкций иностранные бумаги российских инвесторов оказались заблокированными, «просто у людей деньги украли».
В июне 2023 года Госдума в третьем чтении отклонила законопроект о страховании инвестиционных счетов, поскольку инициатива не получила одобрения Центробанка и брокеров.
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