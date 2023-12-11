Работодатели стали в три раза чаще оформлять ДМС для сотрудников

Премии по ДМС превысили 42 млрд рублей, это на 18% больше, чем в третьем квартале 2022 года.

В третьем квартале 2023 года премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 18%, до 42 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

На такие показатели повлияло то, что в три раза больше работодателей стали заключать договоры ДМС для своих сотрудников. Так предприятия стараются привлечь и удержать специалистов в период дефицита кадров.

С июля по сентябрь 2023 года страховой рынок вырос на 18% по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 566 млрд рублей.

Помимо ДМС клиенты оформляют договоры по автострахованию и некредитному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ).