Работодатели стали в три раза чаще оформлять ДМС для сотрудников

В третьем квартале 2023 года премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 18%, до 42 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.
На такие показатели повлияло то, что в три раза больше работодателей стали заключать договоры ДМС для своих сотрудников. Так предприятия стараются привлечь и удержать специалистов в период дефицита кадров.
С июля по сентябрь 2023 года страховой рынок вырос на 18% по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 566 млрд рублей.
Помимо ДМС клиенты оформляют договоры по автострахованию и некредитному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ).
Комментарии5
Клерк.Ру
я даже слышала про дмс для животных
Главный бухгалтер
Ну это не новость!
Про Троекурова все читали классе в пятом
Главный бухгалтер
Где хоть это происходит??
Зарплату увеличивают , премии сыпят из мешка как комбикорм поросятам или силос для коровы, страхувают от каждого чиха
Ты гля, хватаются всеми способами только бы не покинул их сирых....
А тут.... при малейшем недопонимании, сразу "никто никого не держит: не нравится - уходи"
я извиняюсь.... Проституток ещё не завозят?
или я со своим вопросом уже опоздал - уже давно завезли, уже и разъехаться успели )))))))
Александр БессоновМосква
А где можно найти список таких фантастических организаций ????? Подскажите пожалуйста .
Главный бухгалтер
видимо все те же... РосМинтуда-сюда, Минэконом чего-то там, которому бухгатер жить спокойно мешает: на каждую операцию требует обоснование, то договор ему дай, то накладную, то подписи зачем-то собирает....