Рекламу у блогеров-иноагентов хотят ограничить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно ограничить право размещать рекламу на интернет-ресурсах и в блогах, владельцы которых признаны иноагентами. Об этом сказано на сайте Думы.

Для кого то, видимо, деньги не пахнут. Фактически речь идет о финансировании тех, кто ведет антироссийскую деятельность против нашей страны. Такая ситуация требует принятия решений. Что постараемся сделать как можно быстрее, — сказал Вячеслав Володин.

Сейчас юридические и физические лица могут без ограничений размещать свои рекламные сообщения на сайтах и в блог-каналах иноагентов.

Также власти обсуждают запрет рекламных интеграций в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Мы поддержим запрет рекламы при условии, что нашим пользователям будет предоставлена альтернатива. Наш принцип — не запрещать, а замещать, — сказал «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Недавно мы писали, что рекламу в интернете нужно маркировать, даже если она размещена в заблокированных социальных сетях.