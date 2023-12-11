Безработные могут брать краткосрочные подработки и сохранять пособие

Раньше нельзя было брать разовые подработки и при этом получать пособие по безработице. Теперь можно работать до пяти дней и сохранить выплаты.

Новая версия закона о занятности позволяет безработным легально подрабатывать без потери пособия по безработице. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Елену Мухтиярову.

Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета. Сейчас до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ ты можешь работать, и службы занятости не имеет право тебя снять с пособия, — сказала Елена Мухтиярова.

7 декабря 2023 года Совет Федерации одобрил новый закон «О занятости населения в РФ». В нем сказано, что размер пособия по безработице будет индексироваться раз в год, начиная с 1 февраля. На выплаты будет влиять индекс роста потребительских цен за предыдущий год.