Ювелирам предлагают вернуть упрощенку

Председатель правления Ассоциации малого ювелирного бизнеса Анна Романовская попросила Совет Федерации вернуть упрощенную систему налогообложения для отрасли драгоценных изделий. Об этом пишет «Парламентская газета».
После запрета УСН для ювелиров 35% предприятий закрылись, а импорт драгоценных изделий за год вырос в 200 раз.
Нам нужно поднимать наше российское производство. Ведь это не только рабочие места и налоги. Это еще и культурный пласт. Российская ювелирка — это как русский балет, это же великая вещь, — заявила Анна Романовская.
Ювелирные компании сейчас вынуждены платить НДС на все запасы товаров, которые были приобретены до введения этого налога. Предприниматели работают себе в убыток и платят около 40% от оборота.
С 1 января 2023 года компании и ИП, которые занимаются производством ювелирных и других изделий из драгметаллов, а также торгуют ими, не могут применять УСН.
Комментарии1
никогда такого не было, и вот опять
Ювелиры до последнего не теряли надежду, но никто их не слышал. И вот оказывается бизнес закрылся. Так они год назад предупреждали, что закроются. Останется только крупняк и импорт