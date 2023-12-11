УСН

Ювелирам предлагают вернуть упрощенку

С 1 января 2023 года закрылось 35% ювелирных компаний, а импорт изделий вырос в 200 раз. Предприятия вынуждены платить около 40% от оборота и работать себе в убыток.

Председатель правления Ассоциации малого ювелирного бизнеса Анна Романовская попросила Совет Федерации вернуть упрощенную систему налогообложения для отрасли драгоценных изделий. Об этом пишет «Парламентская газета».

После запрета УСН для ювелиров 35% предприятий закрылись, а импорт драгоценных изделий за год вырос в 200 раз.

Нам нужно поднимать наше российское производство. Ведь это не только рабочие места и налоги. Это еще и культурный пласт. Российская ювелирка — это как русский балет, это же великая вещь, — заявила Анна Романовская.

Ювелирные компании сейчас вынуждены платить НДС на все запасы товаров, которые были приобретены до введения этого налога. Предприниматели работают себе в убыток и платят около 40% от оборота.

С 1 января 2023 года компании и ИП, которые занимаются производством ювелирных и других изделий из драгметаллов, а также торгуют ими, не могут применять УСН.

Комментарии

1
  • Логотип бух2007
    бух2007
    54 мин

    После запрета УСН для ювелиров 35% предприятий закрылись, а импорт драгоценных изделий за год вырос в 200 раз.

    никогда такого не было, и вот опять

    Ювелиры до последнего не теряли надежду, но никто их не слышал. И вот оказывается бизнес закрылся. Так они год назад предупреждали, что закроются. Останется только крупняк и импорт

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УСН

Ювелирам предлагают вернуть упрощенку

С 1 января 2023 года закрылось 35% ювелирных компаний, а импорт изделий вырос в 200 раз. Предприятия вынуждены платить около 40% от оборота и работать себе в убыток.

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