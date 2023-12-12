На Госуслугах будет можно передавать согласие на обработку персональных данных

Пользователи портала Госуслуги смогут передавать согласие на обработку персональных данных и коммерческих сведений из одной компании в другую. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.

Новый функционал поможет быстро и удаленно получать персонализированные услуги в банках, страховых компаниях и у операторов связи.

Также можно отозвать согласие, которые клиенты давали ранее. Например, если абонент решил сменить оператора, то он дает согласие на получение персональных данных новой компании и отзывает разрешение у старой.

Дмитрий Дубынин сообщил, что Госуслуги — лучший канал связи, в котором можно создать единую платформу, чтобы компании видели, что человек действительно желает передать информацию.

Запуск проекта запланирован на 2025 год. За это время компании успеют подключиться к новой платформе. После чего эта функция станет обязательной для всех.